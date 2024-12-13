Squid Game: Unleashed : Une date de sortie et une très bonne nouvelle pour les joueurs



le 13 décembre 2024 à 16h40 Publié par Corentin Rimbert le 13 décembre 2024 à 16h40

Alors que la saison 2 de Squid Game arrivera fin décembre, une autre très bonne nouvelle a été annoncée concernant les fans de la licence pour son jeu vidéo.