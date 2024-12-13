Squid Game: Unleashed : Une date de sortie et une très bonne nouvelle pour les joueurs

Alors que la saison 2 de Squid Game arrivera fin décembre, une autre très bonne nouvelle a été annoncée concernant les fans de la licence pour son jeu vidéo.
Comme vous devez le savoir, Squid Game va avoir son jeu, avec Unleashed
. Développé par Netflix, il permettra aux joueurs de prendre part à des épreuves avec l'objectif de rester en vie. Et la bonne nouvelle est que nous avons maintenant une date de sortie, et une information sur sa disponibilité
.
La date de sortie de Squid Game: Unleashed
Le jeu Squid Game: Unleashed
arrivera donc avant la saison 2 de la série, qui est, elle, programmée pour le 26 novembre. Autant dire que la période sera placée sous le signe de Squid Game et de ses gardes, étant donné que Squid Game: Unleashed sortira lui, le 17 décembre de cette année
.
Uniquement pour les abonnés de Netflix ? Eh bien non, c'est l'autre très bonne nouvelle. Tous les joueurs pourront découvrir cette expérience s'ils le souhaitent
, étant donné que la société a fait le choix de l'ouvrir à tous les joueurs, sans restriction. Il ne faudra donc pas être abonné au service pour en profiter.
Squid Game est la série la plus regardée de tous les temps sur Netflix, et nous voulons que tout le monde puisse participer à son retour en rendant Unleashed accessible à tous, ce qui est une première pour Netflix Games.
- Alain Tascan, président de la division Jeux de Netflix.
Dans Squid Game: Unleashed, les joueurs seront avec leurs amis dans les épreuves de la série, et d'autres créées pour l'occasion, avec le but de rester en vie, quitte à les trahir. Il pourra être jouable uniquement sur mobile, sur les appareils iOS et Android.
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