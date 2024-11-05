Après avoir fermé un studio, Netflix se met à l'IA pour ses jeux vidéo

Après s'être invité dans le domaine des jeux vidéo, sans trop de succès pour le moment, Netflix veut miser sur l'IA pour tenter de séduire les joueurs.

L'IA générative, un catalyseur pour le futur des jeux Netflix

Un futur centré sur les créateurs avec l'appui de l'IA

Alors que Netflix a récemment surpris le monde du jeu vidéo en fermant son studio de développement AAA, Team Blue, la plateforme ne semble pas prête à abandonner ses ambitions dans le secteur vidéoludique. À peine quelques jours après cette décision inattendue, l'entreprise annonce une initiative majeure dans le domaine de l'intelligence artificielle générative, dévoilée par Mike Verdu, nouveau vice-président de la division « GenAI for Games » de Netflix.Dans une publication sur LinkedIn, Mike Verdu a partagé sa vision d'une technologie « unique dans une génération » pour transformer le développement des jeux vidéo. En effet,« Cette technologie transformationnelle va accélérer la vitesse de développement et libérer des expériences de jeu véritablement inédites qui surprendront, raviront et inspireront les joueurs », a-t-il écrit. En bref, un développement plus rapide et potentiellement moins onéreux, sur le papier.. Cependant, Mike Verdu affirme que cette fermeture s'inscrit dans une transition planifiée, et que l'IA sera au service des créateurs,, tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour les plus petits studios.Mike Verdu tient à rassurer :. « Mon objectif est de mettre en avant une vision où l'IA devient un catalyseur pour les créateurs », explique-t-il. Netflix envisage ainsi de rendre ses équipes plus agiles tout en offrant aux studios de petite taille des outils jusqu'ici inimaginables pour réaliser leurs idées.En réponse aux rumeurs de retrait du secteur gaming, Mike Verdu conclut en expliquant qu'il ne faut pas « prêter pas attention aux spéculations mal informées des médias concernant les changements dans Netflix Games. Ce que vous avez vu ces derniers mois faisait en réalité partie d'une transition planifiée. » Il reste donc à voir comment cette nouvelle direction, centrée sur l'IA générative, redéfinira l'expérience de jeu chez Netflix et quelles pourraient être les conséquences sur l'industrie, puisque de plus en plus de sociétés y font appel.