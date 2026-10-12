Squadron 42 progresse, sa page Steam est en ligne et confirme sa fenêtre de sortie avec une nouvelle bande-annonce

Après plus d'une décennie de développement, Squadron 42, la campagne solo de Star Citizen, redonne des signes de vie concrets. Cloud Imperium Games vient de publier une nouvelle bande-annonce, d'ouvrir les listes de souhaits sur Steam et tout en confirmant sa fenêtre de sortie.

Après des années d'attente et de multiples reports, dont le dernier très récent, le projet titanesque de Cloud Imperium Games semble enfin se concrétiser. Squadron 42, l'ambitieuse déclinaison solo de l'univers Star Citizen, s'offre une nouvelle bande-annonce explosive et fait son apparition officielle sur Steam. Les joueurs peuvent dès à présent ajouter le titre à leur liste de souhaits.

Un casting hollywoodien pour une épopée spatiale

L'histoire de Squadron 42 nous plonge en l'an 2945, alors que l'Empire Uni de la Terre est au bord de l'effondrement. Le joueur y incarne un jeune pilote intégrant la marine spatiale, affecté à bord d'un immense vaisseau amiral. Au fil de la progression, il faudra gravir les échelons au cœur d'une guerre galactique implacable contre une redoutable menace extraterrestre. Pour donner vie à cet univers, le studio a fait appel à une distribution tout simplement vertigineuse.

Les figures emblématiques du cinéma se bousculent à l'écran grâce à motion capture intégrale. Nous retrouvons ainsi Mark Hamill dans le rôle du commandant Steve Colton, mais également Gary Oldman, Gillian Anderson, Henry Cavill, Andy Serkis ou encore John Rhys-Davies. Au-delà de ses racines évidentes qui rappellent la grande époque de Wing Commander, le titre promet une expérience très variée. Les développeurs annoncent un mélange de combats spatiaux, d'opérations au sol, de phases d'infiltration, de tir à la première personne et même de résolution d'énigmes. Un pêle-mêle du jeu vidéo.







Si la prouesse visuelle offerte par le moteur maison StarEngine est indéniable, elle aura un coût matériel certain. La page Steam du jeu a dévoilé les configurations minimales requises, et elles s'avèrent plutôt exigeantes. Il faudra compter sur Windows 11, un processeur à quatre cœurs, 16 Go de mémoire vive et une carte graphique dotée de 8 Go de mémoire vidéo. Surtout, le jeu exigera un espace de stockage massif de 150 Go.

Une toile de fond toujours controversée

Malgré cet engouement renouvelé, il est difficile d'ignorer le contexte financier particulier qui entoure Cloud Imperium Games. En mai dernier, le simulateur spatial multijoueur Star Citizen a franchi le cap symbolique du milliard de dollars récoltés en financement participatif. Une somme astronomique atteinte notamment grâce à des pratiques commerciales qui continuent de diviser la communauté.

Il y a peu, le studio a mis en vente un nouveau vaisseau virtuel, l'Anvil Odin, pour la somme vertigineuse de 5000 dollars. Ce véhicule n'est pourtant qu'à l'état de concept, sans date de sortie précise, illustrant une fois de plus le modèle économique atypique d'une entreprise qui fascine autant qu'elle interroge les observateurs de l'industrie vidéoludique.

Rendez-vous donc au printemps prochain, espérons-le, pour découvrir Squadron 42, sur PC