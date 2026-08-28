Et un de plus ! Squadron 42 est reporté à 2027, cette fois à cause de GTA 6

Attendu depuis plus d'une décennie, Squadron 42 subit un nouveau report. Le mode solo de Star Citizen glisse désormais au printemps 2027. La raison officielle avancée par Chris Roberts prête à sourire : éviter la sortie écrasante de GTA 6.

Si Star Citizen est toujours en alpha, il reste jouable, ce qui n'est pas le cas de Squadron 42, l'aventure solo qui se déroule dans le même univers. Nous aurions normalement dû le découvrir en cette fin d'année 2026, aux dernières nouvelles. Mais ça ne sera finalement pas le cas, et l'excuse est cette fois-ci toute trouvée : GTA 6.

Une excuse qui laisse la communauté perplexe

Le projet tentaculaire de Cloud Imperium Games, qui a récolté plus d'un milliard de dollars auprès de sa communauté, continue de repousser ses limites calendaires. Initialement promis pour 2015, le mode campagne solo Squadron 42 devait finalement voir le jour fin 2026. Cependant, dans un communiqué, le directeur du jeu Chris Roberts a annoncé un énième report, fixant désormais la fenêtre de tir au deuxième trimestre 2027.

Pour justifier ce délai supplémentaire, le créateur pointe du doigt un adversaire inattendu. Selon lui, il serait suicidaire de sortir son jeu en même temps que le mastodonte de Rockstar Games.

Il est hors de question que je lance mon successeur spirituel à Wing Commander, un jeu qui a demandé douze ans de sang, de sueur et de larmes, dans la tronçonneuse médiatique de GTA 6.

Bien que le titre de Rockstar ne soit pas prévu sur PC à son lancement, Chris Roberts estime que les créateurs de contenu et les médias ne parleront que de cela, ne laissant aucune place pour les autres sorties. « Même si GTA 6 ne sortira pas sur PC en novembre prochain, pratiquement tous les médias et la plupart des créateurs de contenu s'y intéresseront de près, ce qui ne laissera pas beaucoup de place à d'autres sujets », conclut-il.

Un calendrier de développement toujours plus flou

Cette justification peine toutefois à convaincre la communauté. Si de nombreux éditeurs ont effectivement ajusté leur calendrier pour éviter la fin d'année 2026, la plupart l'ont fait il y a plusieurs mois, puisque la date du 19 novembre est connue depuis quelque temps. De plus, Squadron 42 évolue dans un genre radicalement différent et ciblera exclusivement les joueurs PC dans un premier temps.

Nous avons examiné les fenêtres de sortie au début de l'année 2027 et avons décidé que le deuxième trimestre offrait un meilleur moment pour la sortie de Squadron 42.

Espérons qu'aucune grosse production n'arrive au printemps, au risque de voir Squadron 42 être encore une fois reporté.

Ce report intervient peu de temps après une présentation en direct de Star Citizen particulièrement chaotique, renforçant les doutes sur l'état réel du développement. Alors que le projet global ne cesse de s'étendre sans jamais proposer une version finalisée et cohérente, Squadron 42 continue de se faire désirer.