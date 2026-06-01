Squadron 42 s'approche enfin d'une sortie spectaculaire

Alors que Star Citizen vient de franchir le cap historique du milliard de dollars de financement, son mode solo Squadron 42 fait de nouveau parler de lui. Chris Roberts annonce une sortie imminente.

La semaine dernière, le projet titanesque Star Citizen a franchi une étape symbolique en dépassant le cap du milliard de dollars de financement participatif. Ce chiffre vertigineux a inévitablement ravivé les débats habituels autour du jeu massivement multijoueur du studio Cloud Imperium Games. Si le titre est bel et bien jouable aujourd'hui, la question de sa version finale reste en suspens. L'attention se tourne désormais vers sa composante solo, baptisée Squadron 42, dont le développement semble enfin toucher à sa fin, malgré des bruits de couloir peu rassurants.

Une conclusion de développement annoncée

Aux dernières nouvelles, Squadron 42 devait voir le jour cette année. Cependant, la fenêtre de lancement restait floue et les multiples retards accumulés par le passé incitaient à la prudence. Pourtant, il se pourrait que le bout du tunnel soit proche. Lors d'un récent entretien accordé au média Variety en marge de l'événement DefenseCon, Chris Roberts, le créateur de Star Citizen, a affirmé que le jeu solo se trouvait dans les toutes dernières étapes de sa conception.

Le dirigeant a profité de l'occasion pour rappeler l'ambition de cette campagne scénarisée, qui s'appuie sur la technologie développée pour Star Citizen afin d'offrir une expérience cinématographique de grande ampleur.

Mon idée de base est que vous êtes la vedette de cet immense film à grand spectacle, et que l'on passe sans transition de la narration et des séquences cinématiques à la prise de contrôle à la première personne. C'est assez épique. Je suis très impatient que les joueurs découvrent cela car nous sommes vraiment à la fin, dans les dernières étapes, et tout s'assemble très bien.

Chris Roberts a également précisé que la machine promotionnelle allait bientôt s'accélérer, laissant entendre que de nouvelles images ou annonces officielles seraient diffusées prochainement. Il a souligné la difficulté de garder le secret face à une communauté aussi investie, surtout à l'approche imminente d'un lancement.

Bientôt une date de sortie ?

Si les déclarations officielles se veulent optimistes, la réalité en coulisses pourrait être bien différente. Dans le sillage de cette interview, des rumeurs ont commencé à circuler, suggérant que la prochaine annonce de Cloud Imperium Games concernerait un énième report plutôt qu'une date de sortie imminente. Ces indiscrétions proviennent principalement du créateur de contenu TheAstroPub, un spécialiste de Star Citizen qui affirme être en contact régulier avec plusieurs développeurs anonymes du studio.

Selon ses sources, Squadron 42 serait entré dans une phase de bêta au début du printemps. Toutefois, de récentes inquiétudes concernant les performances techniques du jeu auraient poussé les équipes à revoir le calendrier. Interrogés sur la possibilité d'une sortie en octobre pour corriger ces problèmes, les développeurs auraient balayé cette hypothèse.

Ils ont tous répondu que ce n'était pas pour octobre, mais pour 2027. Ils ont donné une date précise en 2027, que je ne répéterai pas pour éviter de leur causer des ennuis.

Malgré ces bruits de couloir pessimistes, TheAstroPub suggère que Squadron 42 pourrait faire une apparition remarquée lors des prochaines grandes conférences du jeu vidéo. Cette hypothèse repose sur un message laissé par un concepteur principal du jeu sur la chaîne d'un diffuseur espagnol, indiquant qu'il ne manquerait pas les événements de l'été au cas où.

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Une vitrine médiatique de cette envergure correspond parfaitement au type de présentation souhaitée par Chris Roberts pour marquer le coup. Reste à savoir si cette éventuelle apparition servira à confirmer une sortie prochaine ou à annoncer officiellement un report massif jusqu'en 2027. Rendez-vous d'ici quelques jours, peut-être.