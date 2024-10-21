Squadron 42 : Un retard annoncé, mais avec une fenêtre de sortie et 1h de gameplay

L'ambitieux jeu solo dans l'univers de Star Citizen s'est de nouveau montré lors de la CitizenCon, mais les nouvelles n'ont pas franchement été bonnes.
Alors que la communauté attendait des nouvelles du jeu solo dans l'univers de Star Citizen, avec une date de sortie pour les plus optimistes, nous avons eu tout l'inverse finalement.
Un report a été annoncé pour Squadron 42
, de deux ans, tandis qu'une vidéo comprenant plus d'une heure de gameplay a été mise en ligne.
Squadron 42 vise désormais une sortie en 2026
Il y a deux ans, en 2022, Cloud Imperium Games espérait une sortie dans les deux ans
, une fenêtre qui semblait se confirmer lorsqu'en 2023 les développeurs annonçaient que le titre était en phase de polissage
(et donc que le développement en tant que tel était fini). Malheureusement, il semblerait que le résultat ne convienne pas encore au studio, puisqu'il faudra encore plusieurs mois avant de pouvoir nous livrer Squadron 42
.
Lors de la CitizenCon, le studio a, comme toujours, fait le point sur cette expérience autonome, qui devrait offrir entre 30 et 40 heures de jeu, en dévoilant plus d'une heure de gameplay. Les spectateurs en direct ont également pu apercevoir que l'expérience n'était pas parfaite, avec plusieurs crashs. La vidéo nous montre toutefois diverses facettes de Squadron 42, qui arrivera donc sur PC en 2026
, à moins qu'un ultime report ne soit annoncé d'ici là.
Rappelons qu'un casting 5 étoiles permettra de profiter d'une histoire profonde, avec notamment la présence de Mark Hamill, Henry Cavill, Gary Oldman, Andy Serkis ou encore de Gillian Anderson.
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