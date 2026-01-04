Squadron 42 est jouable mais le plus dur reste à faire pour Cloud Imperium Games

Cloud Imperium Games a franchi une étape historique en fin d'année 2025. Chris Roberts confirme que la campagne solo tant attendue, Squadron 42, est désormais entièrement jouable du début à la fin. Avec une durée de vie annoncée de 40 heures, le titre entre dans sa phase cruciale de polissage.
C'est une annonce qui fera date dans l'histoire tumultueuse du développement de Star Citizen. Alors que l'année 2026 vient de débuter, Chris Roberts, le fondateur de Cloud Imperium Games, a pris la plume pour adresser une « Lettre du Président
» à la communauté avant que 2025 ne se conclue. Le message est clair, net et précis : Squadron 42 est désormais « feature complete »
. Tous les chapitres sont donc jouables, l'histoire est bouclée, et le studio se tourne désormais vers l'ultime ligne droite.
Une campagne titanesque de 40 heures
Chris Roberts ne s'est pas contenté de confirmer l'état d'avancement du projet, il a également levé le voile sur l'ampleur de l'expérience qui attend les joueurs. Squadron 42 affichera une durée de vie dépassant les 40 heures
, un chiffre conséquent pour un jeu d'action spatial scénarisé. L'objectif actuel des équipes est désormais focalisé sur le polissage, l'optimisation et la chasse aux bugs, des étapes critiques pour préparer le lancement de la bêta.
Le dirigeant du studio explique que l'année 2025 a été consacrée à consolider les progrès réalisés en 2024, avec pour but ultime de verrouiller le contenu. Il souligne l'importance de la technologie propriétaire développée par CIG pour rendre cette vision possible :
Une grande partie de ce qui rend cela possible est la technologie que nous avons construite chez CIG depuis de nombreuses années. La capacité de passer sans transition du déplacement à pied à un véhicule que vous pouvez piloter et dans lequel vous pouvez bouger, jusqu'à une planète ou à travers des systèmes stellaires, le tout sans écrans de chargement, crée un niveau d'immersion très difficile à reproduire. Cette combinaison d'interaction rapprochée et d'échelle galactique est au cœur de ce qui rendra Squadron 42 si unique.
L'immersion au cœur de l'expérience
Au-delà de la prouesse technique pure, Chris Roberts insiste sur la qualité narrative et artistique du titre
. L'ambition est de créer une œuvre où la capture de performance, l'écriture et le design sonore ne font qu'un pour happer le joueur. C'est cette synergie entre les systèmes interactifs profonds et la réalisation cinématographique qui, selon lui, justifie cette longue attente.
De l'écriture et la capture de performance aux personnages, environnements, vaisseaux, éclairages, sons, cinématiques et design, le niveau de soin apporté à l'ensemble du jeu est quelque chose dont je suis incroyablement fier. Combiné à des systèmes profondément interactifs, cela crée une expérience qui vous attire dans le monde et vous y retient.
Si Squadron 42 attire toute la lumière, le volet multijoueur, Star Citizen
, n'est pas en reste. Dans cette même lettre, Chris Roberts a détaillé une mise à jour expérimentale pour l'Alpha 4.5, le support des casques VR. Ce qui a débuté comme un « projet passion » de quelques développeurs est devenu une fonctionnalité officielle, souvent réclamée par les fans.
L'intégration de la réalité virtuelle va bien au-delà d'un simple affichage stéréoscopique. Chris Roberts précise que « presque tout
» a été physicalisé, permettant aux joueurs d'interagir avec l'environnement de leurs propres mains, justifiant ainsi le niveau de détail obsessionnel apporté aux cockpits et aux accessoires. Bien que qualifié d'étape « précoce et expérimentale
», ce mode VR promet de redéfinir l'échelle perçue des vaisseaux gigantesques du jeu.
En parallèle, le studio continue d'améliorer sa technologie de Server Meshing, capable de reconfigurer dynamiquement les serveurs en temps réel, assurant ainsi l'avenir technique de cet univers en constante expansion.Squadron 42
devrait prochainement se révéler, avec de nouvelles images et, pourquoi pas, une date de sortie.
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