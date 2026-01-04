Squadron 42 est jouable mais le plus dur reste à faire pour Cloud Imperium Games



le 04 janvier 2026 à 16h00 Publié par Corentin Rimbert le 04 janvier 2026 à 16h00

Cloud Imperium Games a franchi une étape historique en fin d'année 2025. Chris Roberts confirme que la campagne solo tant attendue, Squadron 42, est désormais entièrement jouable du début à la fin. Avec une durée de vie annoncée de 40 heures, le titre entre dans sa phase cruciale de polissage.