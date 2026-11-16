Squadron 42 impressionne avec ses nouvelles images de gameplay

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 16 novembre 2026 à 17h15
Attendu depuis des années, Squadron 42 refait surface. Lors d'un événement communautaire au Royaume-Uni, le jeu spatial a dévoilé son outil de création de personnage et sa toute première heure de jeu. Entre graphismes saisissants et casting hollywoodien, la promesse d'une aventure mémorable se précise.
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Squadron 42 impressionne avec ses nouvelles images de gameplay

L'attente autour du projet colossal de Cloud Imperium Games ne cesse de grandir au fil des années. Récemment, un événement communautaire exclusif organisé en Angleterre a permis à plusieurs créateurs de contenu de poser enfin les mains sur une version jouable de Squadron 42. Les images diffusées lors de cette session mettent en lumière l'outil de création de personnage ainsi que les toutes premières missions du jeu. Ces séquences offrent un aperçu concret et détaillé de la vie d'un jeune lieutenant fraîchement débarqué dans son escadron, marquant le point de départ d'une épopée très attendue.

Une immersion poussée dans le quotidien d'un pilote

Les séquences dévoilées prennent le temps d'installer l'atmosphère si particulière du titre. Avant de se lancer dans des batailles spatiales épiques, le joueur est invité à découvrir les rouages de son vaisseau et les tâches plus terre à terre de sa nouvelle affectation. Les extraits montrent notamment des phases d'entraînement physique et des exercices de tir visant à perfectionner ses compétences martiales.

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Cette approche lente et méthodique a pour but de renforcer l'immersion avant que le scénario ne gagne véritablement en intensité. Le soin apporté aux petits détails de la vie à bord promet une expérience particulièrement riche.

Des graphismes impressionnants

Ces nouvelles images ont évidemment pour objectif de nous en mettre plein les yeux, avec une qualité visuelle indéniable du titre. Les détails de l'environnement, allant des coursives métalliques du vaisseau jusqu'à l'immensité noire et insondable de l'espace, forcent le respect. L'équipage prend vie grâce à la modélisation extrêmement soignée de visages bien connus du grand écran, confirmant ainsi les immenses ambitions « cinématographiques » de cette aventure narrative.

Naviguer dans ce vaste univers s'annonce comme une expérience visuelle de tout premier plan, où le danger et l'aventure semblent attendre le joueur au détour de chaque couloir ou de chaque système stellaire.

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Une sortie espérée pour 2027

Si l'enthousiasme est palpable face à ces images très prometteuses, la patience reste évidemment de mise. Le développement de cette ambitieuse campagne solo issue de l'univers Star Citizen suit son cours avec une fenêtre de lancement actuellement fixée au deuxième trimestre de l'année 2027, après son dernier report. Bien qu'aucune date de sortie ferme ne soit encore officiellement arrêtée, la présentation publique de cette première heure de jeu rassure grandement sur l'état d'avancement du projet.

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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