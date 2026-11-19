Un premier invité semble déjà confirmer sa présence pour la cérémonie la pus attendue de cette fin d'année. C'est ce que suggèrent plusieurs indices en lien avec Spyro: A Realm Beyond.

Si vous êtes familier avec les Game Awards, vous savez qu'entre deux remises de prix, des trailers et des « World Premiere » sont diffusés. Les noms des nommés de cette année ont été révélés il y a quelques jours, mais le suspense reste entier concernant les vidéos présentées lors de la cérémonie.

Cependant, il semble que Spyro: A Realm Beyond fasse partie de la liste des invités. Depuis plusieurs jours, des publications sur X et un mail suggèrent que le petit dragon violet sera de la fête. Si c'est bien le cas, cela pourrait être l'occasion d'avoir des images de gameplay et plus encore.

Une flamme et un regard qui piquent la curiosité des joueurs

Rappelons que le titre avait marqué les esprits en juin dernier lors du Xbox Games Showcase. C'est à cette occasion que la nouvelle aventure de Spyro a été officialisée, presque 20 ans après le dernier opus en date de la saga (hors Reignited Trilogy qui est une compilation de remakes des trois premiers jeux PlayStation). Mais depuis, le dragon semble s'être caché dans sa tanière.

Quelques détails ont été partagés, comme la présence d'environnements très colorés ou l'absence du compositeur historique sur la bande originale de ce nouveau titre. Mais ce qui intrigue le plus les joueurs est l'absence d'images de gameplay. La seule vidéo proposée est une cinématique montrant le dragon en train de courir et de voler dans de nouveaux décors.

Mais une vidéo de gameplay pourrait bien être montrée lors des Game Awards. Le 17 novembre dernier, en réponse à la révélation des candidats au titre de jeu de l'année, le compte X de Spyro a réagi avec un émoji enflammé. Rapidement, un utilisateur a commenté : « OH MY GOD NEW SPYRO STUFF AT THE GAME AWARDS??? ». Le compte X de Spyro a simplement répondu avec un émoji représentant des yeux.

Du gameplay et une date pour Spyro: A Realm Beyond lors des Game Awards ?

Même s'il peut s'agir d'indices sérieux, il ne s'agit là que de spéculations. Mais peu de temps après, le média ComicBook a confirmé avoir reçu un mail indiquant que de nouvelles informations sur Spyro: A Realm Beyond seraient dévoilées lors des Game Awards.

Sachant que le titre est annoncé pour le printemps 2027 sans date plus précise, le trailer des Game Awards pourrait enfin donner un aperçu du gameplay mais aussi la date de sortie définitive du titre. Si c'est bien le cas, Spyro pourrait frapper un grand coup lors de la cérémonie. Rendez-vous donc dans la nuit du 10 au 11 décembre pour connaître la vérité.