Spyro: A Realm Beyond reprendra cet élément central des premiers opus

Un vent de nostalgie a soufflé sur le Summer Game Fest avec la révélation de Spyro: A Realm Beyond. Mais le directeur de Toys for Bob a déclaré que cette nostalgie sera aussi présente dans un autre point clé du jeu.

Si vous avez grandi dans les années 90 ou 2000, alors revoir le petit dragon violet au Summer Game Fest a dû dessiner un large sourire sur votre visage. L'officialisation de Spyro: A Realm Beyond a ainsi confirmé les rumeurs circulant depuis décembre 2025, mais elle marque aussi le retour de Spyro dans un jeu de la saga principale.

Pour ce retour en fanfare, Toys for Bob tranche avec le dernier jeu en date (La légende de Spyro: Naissance d'un dragon) en proposant des designs plus fantaisistes et des environnements hauts en couleurs. Mais ce choix n'est pas anodin.

Un « besoin de jeux plus joyeux et colorés »

Inspirée par les opus sortis sur PlayStation, cette nouvelle aventure de Spyro semble pensée pour séduire les plus jeunes. N'oublions pas que quand le premier jeu est sorti en 1998, il était PEGI 7 et donc destiné à un jeune public. Au-delà de cet aspect enfantin, Toys for Bob a justifié ce choix dans une réponse partagée sur X/Twitter.

Le monde a besoin de jeux plus joyeux et colorés.

Ce souhait de proposer un monde coloré est aussi un hommage évident aux premiers jeux de la saga qui comblera certainement les nostalgiques. D'ailleurs, ils ont été confirmés par Paul Yan, le directeur du studio. Interrogé par Xbox Wire, il est revenu quelques instants sur l'environnement et l'exploration, deux points importants des jeux PlayStation.

L'exploration au cœur du gameplay de Spyro: A Realm Beyond

S'il fallait se promener dans chaque recoin pour trouver des joyaux et des dragons à libérer dans le premier jeu, Spyro: A Realm Beyond compte mettre l'accent sur la découverte du monde et sur des paysages colorés. Cela se voit d'ailleurs dans le court extrait de gameplay où Spyro vole librement dans les airs.

Paul Yan précise que le sentiment de découverte est l'un des piliers de cette nouvelle aventure, mais aussi « qu'une grande partie du succès d'un jeu Spyro réside dans la variété de ses environnements colorés et oniriques, regorgeant d'activités, de personnages et de trésors qui incitent à explorer chaque recoin ».

The world needs more radically joyful, colorful games - wouodnt you agree? — Toys For Bob (@ToysForBob) June 9, 2026

Mais avant de prendre notre envol, il faudra attendre sagement le printemps 2027, date à laquelle Spyro: A Realm Beyond sera disponible sur PC, PlayStation 5, consoles Xbox Series et sur Nintendo Switch 2.