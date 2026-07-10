Toys For Bob (Spyro: A Realm Beyond) adorerait faire renaître un duo culte du jeu vidéo

Le studio Toys For Bob a remis sur le devant de la scène des figures emblématiques des années 90 avec les jeux Crash Bandicoot et le futur Spyro: A Realm Beyond. Mais un autre nom pourrait bien étoffer cette liste culte.

Les nostalgiques des années 90 ont été gâtés avec le retour inattendu de deux légendes de leur enfance : Crash et Spyro. Le premier a eu droit à un remake de sa trilogie originelle, à Crash Team Racing Nitro Fueled et même à un 4e jeu. Tandis que le second a aussi eu une version retravaillée de sa trilogie et à une toute nouvelle aventure avec Spyro: A Realm Beyond.

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Tous ces titres ont pu voir le jour grâce à Toys For Bob, un studio qui s'est depuis spécialisé dans la renaissance de héros cultes du jeu vidéo après l'arrêt de la franchise Skylanders. Face à ces retours qui ont enchanté les joueurs, certains se demandent si d'autres héros des années 90 et 2000 pourraient revenir. Un nom revient d'ailleurs régulièrement : celui de Banjo-Kazooie.

Pas de retour possible de Banjo-Kazooie chez Rare ?

Rappelons que Banjo-Kaoozie et sa suite, Banjo-Tooie, ont été développés par Rare pour la Nintendo 64. Après ces deux opus sortis respectivement en 1998 et 2001, la licence aura droit à un jeu annexe sur GameBoy Advance et à Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts, une exclusivité de la Xbox 360 lancée en 2008. Mais depuis cette sortie, la licence a disparu de nos consoles, même si les deux héros sont apparus chez des licences concurrentes comme la saga Super Smash Bros.

L'absence de Banjo et Kazooie malgré leur popularité n'a jamais été justifiée par Rare, créateur de la franchise. Cependant, le départ de Gregg Mayles (réalisateur du premier jeu) réduit les chances de voir un nouvel opus arriver sur nos consoles. Si Rare ne veut pas travailler dessus, alors Toys For Bob pourrait devenir un bon choix pour faire renaître le duo de la Nintendo 64. D'autant que les équipes ont confié adorer les jeux d'origine.

Les équipes de Toys For Bob passionnées par la licence

Invité du podcast Kinda Funny, Lou Studdert (directeur créatif associé) a fait quelques déclarations sur ce point et sur la licence Banjo-Kazooie, qui est une vraie inspiration pour de nombreux membres de Toys For Bob.

C'est une licence que nous adorons. En tant qu'amateurs de jeux de plateforme, Banjo occupe une place à part. Nous comptons parmi nos équipes de véritables passionnés de cette série. Alors, si l'occasion se présentait un jour, ce serait formidable. Nous adorons cette licence.

Paul Yan, le directeur de Toys For Bob, a complété cette réponse en indiquant que « les jeux que nous voulons produire sont ceux qui résonnent avec une part intemporelle et éternelle du joueur. On appelle cela « l'enfant intérieur », n'est-ce pas ? Ce sont donc des jeux merveilleux, et nous en sommes de grands fans. ».