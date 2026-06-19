Spyro: A Realm Beyond fait un choix audacieux pour sa bande originale

L'annonce de Spyro: A Realm Beyond a ravivé la flamme de la nostalgie chez les joueurs plus anciens. Mais cette nouvelle aventure se fera en l'absence du compositeur original des jeux PlayStation.

À peine lancé dans la première PlayStation, ce thème aussi joyeux qu'entrainant a marqué toute une génération. Depuis, elle est automatiquement associée à ce petit dragon violet qui a fait les belles heures des années 90. En 2027, il fera son grand retour sur nos consoles dans Spyro: A Realm Beyond.

À lire également Spyro est de retour, avec A Realm Beyond

Le premier trailer a permis de découvrir le style visuel de ce nouvel opus ainsi que le design de Spyro. Pour ce qui est de la bande originale, beaucoup ont pensé que le compositeur des premiers jeux serait de la partie. Il a récemment répondu à cette question dans une récente interview avec The Independent, mais la réponse ne va pas plaire à tout le monde.

Stewart Copeland, une légende indissociable de l'univers du dragon violet

Rappelons que le compositeur, Stewart Copeland, n'est pas uniquement connu pour avoir travaillé sur les musiques des premiers jeux Spyro. Il est également le fondateur et le batteur du groupe The Police, mais compose pour de nombreuses créations depuis 1987.

Si son travail est apparu dans Guitar Hero: World Tour et Alone in the Dark: The New Nightmare, il a composé la bande originale des trois premiers jeux, de Spyro: Enter the Dragonfly (le premier opus sur PS2) et de la Reignited Trilogy. Mais lors de cet entretien avec The Independant, Stewart Copeland a déclaré qu'il ne travaillerait pas sur Spyro: A Realm Beyond car Activision cherche désormais à prendre une nouvelle direction.

C'est ainsi. C'est une nouvelle génération. Ils veulent une nouvelle génération de son et tout… ils doivent moderniser l'identité sonore. Pas de mal, pas de faute.

Une absence remarquée sur Spyro: A Realm Beyond

Même si cela risque de décevoir les fidèles de la première heure, cette décision n'est pas surprenante dans l'industrie. En effet, Stewart Copeland n'a pas composé de musique originale depuis 2002. S'il s'est éloigné du personnage et de son univers, il y reste encore attaché et aurait accepté de travailler sur ce nouveau jeu s'il avait reçu une telle proposition.

Néanmoins, il est logique qu'Activision veuille séduire un nouveau public en transformant complètement l'ambiance musicale du jeu. Malgré tout, le nom de Stewart Copeland aurait été un atout supplémentaire pour susciter l'intérêt du public. En attendant, rappelons que la nouvelle aventure de Spyro sera disponible au printemps 2027 sur PC, PlayStation 5, consoles Xbox Series et Nintendo Switch 2.