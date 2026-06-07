Spyro est de retour, avec A Realm Beyond

Après près de deux décennies d'attente, le célèbre dragon violet fait son grand retour. Annoncé lors du Xbox Games Showcase, Spyro: A Realm Beyond promet de réinventer la licence avec une sortie prévue au printemps 2027 sur toutes les plateformes, y compris la Nintendo Switch 2.

Il faut remonter à 2008 pour trouver une trace d'un dernier jeu Spyro inédit, et 2018 pour la Reignited Trilogy. Les amoureux de ce dragon pouvait donc trouver le temps long, mais fort heureusement, XBOX a su nous surprendre à l'occasion de sa grande conférence, en annonçant un nouveau jeu pour le printemps prochain.

Un retour inespéré pour une icône du jeu vidéo

C'est une annonce qui a enflammé le récent Xbox Games Showcase. Le mythique dragon de l'ère PlayStation s'offre enfin une aventure totalement inédite, la première depuis près de vingt ans. Intitulé Spyro: A Realm Beyond, ce nouveau volet sortira au printemps 2027 sur Xbox Series, PlayStation 5, PC, mais également sur la Nintendo Switch 2. Les abonnés au Xbox Game Pass pourront par ailleurs en profiter dès le jour de son lancement.

Le développement a été logiquement confié à Toys for Bob. Ce studio, devenu indépendant en 2024 après avoir passé des années sous le giron d'Activision, connaît parfaitement la franchise. Les développeurs ont en effet brillamment ressuscité la licence en 2018 avec la compilation Reignited Trilogy, tout en prouvant leur savoir-faire sur les jeux de plateforme avec le quatrième opus de Crash Bandicoot.

Le vol total, la grande révolution de gameplay

Si ce nouvel épisode s'inscrit dans la continuité visuelle des remakes, il apporte une modification majeure à la formule historique. Fini le simple vol plané ou les niveaux spécifiquement dédiés aux figures aériennes. Spyro A Realm Beyond intègre le vol complet comme une mécanique de déplacement centrale. Le dragon pourra s'élancer librement au-dessus des paysages colorés, slalomer entre les arbres et plonger depuis des structures vertigineuses.

Pour justifier cette évolution, le héros a bénéficié d'une légère refonte de son design. Paul Yan, à la tête du studio Toys for Bob, a précisé que le personnage conserve son allure emblématique, mais arbore désormais une envergure plus imposante pour rendre ce nouveau système de vol crédible à l'écran.

L'équipe souhaitait fusionner l'ancien vol plané de Spyro et ses capacités aériennes limitées en une seule mécanique de base, offrant ainsi aux joueurs un contrôle total sur leur façon de parcourir le monde.

Afin de rassurer la communauté, la production a confirmé le retour de Tom Kenny, la voix historique de la version originale du personnage depuis la fin des années 90. Cette continuité vocale permettra de faire le lien avec la trilogie originale tout en abordant des thématiques légèrement plus sombres.

La bande-annonce a en effet dévoilé un tout nouvel antagoniste qui devrait pousser le héros dans ses derniers retranchements. Les développeurs promettent une intrigue explorant un territoire émotionnel inédit pour la franchise, sans pour autant trahir le ton léger et coloré qui a fait son immense succès. Rendez-vous donc dans un peu moins d'un an pour découvrir Spyro: A Realm Beyond, sur toutes les plateformes.