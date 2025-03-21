Split Fiction : le dernier jeu à succès de Hazelight Studios adapté en film

Le jeu vidéo Split Fiction, dernier-né du studio Hazelight en partenariat avec EA, aura droit à son adaptation cinématographique. Une annonce majeure qui confirme une nouvelle fois le succès retentissant du jeu, mais pour laquelle les détails restent encore à préciser.

Split Fiction bientôt au cinéma : l'annonce officielle

Hazelight Studios : le succès d'une vision sans compromis

Josef Fares : du cinéma aux jeux vidéo, une implication possible ?

Split Fiction : un concept idéal pour le grand écran

C'est désormais officiel, le jeu coopératif narratif, salué par la critique et le public comme l'un des meilleurs jeux de l'année, va être adapté en long-métrage . C'est la société de productionqui s'occupe actuellement de porter le projet à Hollywood, cherchant à conclure prochainement un accord avec un grand studio.À l'heure actuelle, aucun réalisateur, scénariste ou acteur n'a été annoncé pour ce projet très attendu. Toutefois, au vu de l'engouement massif suscité par le jeu, un accord rapide entre Hazelight Studios, EA et un grand studio hollywoodien paraît fort probable avant l'été.Fondé et dirigé par le charismatique Josef Fares, Hazelight Studios est rapidement devenu l'un des studios de développement les plus respectés de l'industrie vidéoludique. Après avoir produit des titres acclamés commeet, le studio suédois a poursuivi son succès avec, qui s'est immédiatement imposé comme un candidat sérieux au titre deLe secret de Hazelight ? Une vision radicalement opposée aux tendances actuelles du marché : aucun DLC, aucune microtransaction ni battle pass. Mieux encore, chaque exemplaire du jeu inclut un pass gratuit permettant à un ami de jouer en coopération sans frais supplémentaires. Une stratégie risquée, mais payante sur le plan commercial comme créatif.Si aucun détail précis n'a été communiqué sur l'équipe du film, il serait logique que Josef Fares soit impliqué dans une certaine mesure.(notamment contre les Oscars), Fares pourrait faire valoir son expérience derrière la caméra, bien qu'il semble désormais pleinement investi dans l'univers vidéoludique.Rappelons cependant qu'une adaptation en film du précédent succès de Hazelight,, avait été annoncée en 2022 sans nouvelles depuis. Espérons que Split Fiction connaîtra un destin différent et plus rapide à concrétiser.

Pour rappel, le jeu vidéo Split Fiction raconte l'histoire de deux jeunes écrivaines, Mio et Zoe, invitées à tester une machine expérimentale permettant de vivre littéralement leurs récits. Suite à un incident, elles se retrouvent projetées dans les univers respectifs de leurs histoires, oscillant entre fantasy et science-fiction. Une intrigue riche et originale, parfaitement adaptée à une expérience cinématographique immersive et captivante.



Si vous n'avez pas encore joué à Split Fiction, le jeu est disponible sur consoles et PC, et constitue une aventure narrative vivement recommandée en attendant la future adaptation sur grand écran.

Un projet prometteur à surveiller de près

L'annonce de ce film basé surmarque donc une nouvelle étape passionnante pour Hazelight Studios et pour les fans de ses productions narratives innovantes. Reste désormais à savoir quels talents hollywoodiens rejoindront ce projet ambitieux et à quel moment la production pourra démarrer officiellement.Affaire à suivre dans les prochains mois, mais nul doute que ce projet continuera à faire parler de lui.