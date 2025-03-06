Les joueurs et les joueuses se demandent si des versions PS4 et Xbox One sont prévues pour Split Fiction. Nous vous partageons la réponse.

Split Fiction sort-il sur PS4 et Xbox One ?







Xbox Series

Édition Standard → 30,29 € au lieu de 50 €, soit 39 % de réduction.

PlayStation Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



Développé par Hazelight Studios et édité par EA,est disponible depuis le début du mois de mars 2025 sur diverses plateformes de jeu. D'ailleurs, de nombreuses personnes de la communauté s'interrogent à ce sujet et se demandent, ainsi,Si vous vous questionnez à ce propos, sachez que. Depuis sa toute première révélation, et via les différents trailers partagés, Hazelight Studios et EA ont, effectivement, indiqué quearrive sur la dernière console de Sony et celle de Microsoft, la PS5 et la Xbox Series, en plus du PC.En outre, cette information est visible sur le site officiel d'EA, où nous pouvons lire les mentions suivantes dans un article dédié à la version PC du soft : « Split Fiction sera également lancé sur PlayStation 5 et Xbox Series et nous avons fait de gros efforts pour créer une expérience optimisée pour ceux d'entre vous qui prévoient de jouer sur l'une ou l'autre de ces consoles ». De ce fait, les joueurs et les joueuses qui souhaitent découvrir le jeu coopératif d'Hazelight Studios devront donc utiliser les plateformes précédemment mentionnées et ne pourront pas en profiter sur la précédente génération de consoles.Rappelons, en guise de conclusion, quedébarque le 6 mars 2025 sur PS5, Xbox Series et sur PC (via Steam et via l'Epic Games Store). Le titre propose un Pass Ami, qui permet d'inviter une personne à jouer avec vous, et ce, sans que cette dernière n'ait besoin d'un exemplaire. Si vous désirez vous procurer, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût ainsi que des réductions sur des cartes PlayStation Store :