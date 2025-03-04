Split Fiction : Heure de sortie en France et prétéléchargement

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de Split Fiction en France, afin d'être prêt pour le lancement.
Le nouveau jeu coopératif d'Hazelight Studios, Split Fiction
, débarque dans très peu de temps, à l'heure où nous écrivons ces lignes. De nombreux joueurs et joueuses attendent avec impatience ce titre, qui nous invite à incarner Mio et Zoé et qui offre de la coopération locale ainsi qu'en ligne. Si vous en faites partie, sachez que nous vous indiquons l'heure de sortie de Split Fiction, en France, tout en vous apportant des informations sur son prétéléchargement
, afin que vous puissiez lancer le jeu dès que possible.
Heure de sortie de Split Fiction en France
Comme vous le savez probablement déjà, le lancement de Split Fiction
est prévu pour le 6 mars 2025 sur diverses plateformes de jeu. Ce jour-là, il va falloir patienter jusqu'en fin de journée puisque l'heure de sortie de Split Fiction, en France, est fixée à 17h, le 6 mars 2025
. Remarquons que cette date et cet horaire concernent toutes les plateformes. Ainsi, tous les joueurs et joueuses sont logés à la même enseigne et pourront, de ce fait, découvrir cette nouvelle aventure signée Hazelight Studios au même moment.
Prétéléchargement de Split Fiction en France
Il y a peu de temps, EA et Hazelight Studios ont précisé que le prétéléchargement de Split Fiction est d'ores et déjà disponible pour toutes les plateformes
. Une nouvelle qui devrait ravir celles et ceux qui ont une petite connexion internet, d'autant plus que Split Fiction
pèse environ 80 Go, d'après les informations disponibles sur la page Steam du soft.
Rendez-vous donc en fin d'après-midi le 6 mars 2025 pour plonger dans l'aventure coopérative Split Fiction
. Date à laquelle le titre d'Hazelight Studios et EA se rendra disponible sur diverses plateformes, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Rappelons que Split Fiction
propose un Pass Ami, qui permet d'inviter un joueur à jouer gratuitement avec vous.
commentaire (0)