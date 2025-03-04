Split Fiction : Heure de sortie en France et prétéléchargement

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de Split Fiction en France, afin d'être prêt pour le lancement.

Heure de sortie de Split Fiction en France

Prétéléchargement de Split Fiction en France







Le nouveau jeu coopératif d'Hazelight Studios,, débarque dans très peu de temps, à l'heure où nous écrivons ces lignes. De nombreux joueurs et joueuses attendent avec impatience ce titre, qui nous invite à incarner Mio et Zoé et qui offre de la coopération locale ainsi qu'en ligne. Si vous en faites partie, sachez que nous vous indiquons, afin que vous puissiez lancer le jeu dès que possible.Comme vous le savez probablement déjà, le lancement deest prévu pour le 6 mars 2025 sur diverses plateformes de jeu. Ce jour-là, il va falloir patienter jusqu'en fin de journée puisque. Remarquons que cette date et cet horaire concernent toutes les plateformes. Ainsi, tous les joueurs et joueuses sont logés à la même enseigne et pourront, de ce fait, découvrir cette nouvelle aventure signée Hazelight Studios au même moment.Il y a peu de temps, EA et Hazelight Studios ont précisé que. Une nouvelle qui devrait ravir celles et ceux qui ont une petite connexion internet, d'autant plus quepèse environ 80 Go, d'après les informations disponibles sur la page Steam du soft.Rendez-vous donc en fin d'après-midi le 6 mars 2025 pour plonger dans l'aventure coopérative. Date à laquelle le titre d'Hazelight Studios et EA se rendra disponible sur diverses plateformes, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Rappelons quepropose un Pass Ami, qui permet d'inviter un joueur à jouer gratuitement avec vous.