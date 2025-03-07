Split Fiction en concurrence avec Grand Theft Auto VI pour le GOTY ? Son directeur répond

Acclamé par la presse, Split Fiction est pour l'heure l'un des favoris au titre de Jeu de l'année. Son directeur a d'ailleurs fait une déclaration étonnante à ce sujet en faisant un clin d'œil au grand rival de 2025.
Disponible depuis le 6 mars 2025, Split Fiction
propose une aventure en coopération alternant entre univers futuriste et monde peuplé de dragons. Ayant reçu une évaluation globale extrêmement positive sur Steam, le nouveau jeu des créateurs d'It Takes Two
semble conquérir tous les cœurs, y compris ceux de la presse. Vous pouvez découvrir notre test complet de Split Fiction
et la note que nous lui avons attribuée.
Face à un tel engouement de la presse et du public, le titre se présente déjà comme un sérieux prétendant au GOTY, le titre de Jeu de l'année 2025
. D'ailleurs, il est actuellement le jeu le mieux noté de 2025 avec une note globale de 91 sur MetaCritic. Mais la concurrence va être rude cette année, notamment avec la sortie du mastodonte qu'est GTA 6
.
« Ce sera vraiment difficile » pour Split Fiction de gagner face à GTA 6
Invité à participer à une vidéo de Fall Damage
, Josef Fares (directeur d'Hazelight) a réagi à plusieurs commentaires postés par des utilisateurs anonymes.
L'un d'entre eux prédit que Split Fiction décrochera le titre de Jeu de l'année lors d'au moins une cérémonie du jeu vidéo, notamment les Game Awards. S'il souhaite voir Split Fiction remporter le titre, Josef Fares reste réaliste.
J'apprécierais vraiment que nous gagnions à nouveau le prix du jeu de l'année, mais d'un autre côté, je suis un grand fan de GTA. Je pense que s'il sort, ce sera vraiment difficile, et je veux qu'il sorte parce que je suis un grand fan.
Rappelons qu'en 2021, It Takes Two avait été sacré Jeu de l'année lors des Game Awards
. Cependant, le titre n'était pas en concurrence directe avec le bien culturel le plus attendu de ces dix dernières années. Pour savoir s'il sortira vainqueur, restera au statut de nominé ou ne fera pas partie de la sélection, nous vous donnons rendez-vous en décembre prochain !
En guise de conclusion, rappelons que Split Fiction
est à retrouver sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC (via Steam et via l'Epic Games Store). Si vous souhaitez acheter le titre, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût ainsi que des réductions sur des cartes PlayStation Store :
- Xbox Series
- Édition Standard → 30,29 € au lieu de 50 €, soit 39 % de réduction.
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