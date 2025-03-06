Split Fiction : Quelle est sa durée de vie ?

Retrouvez toutes les informations au sujet de la durée de vie de Split Fiction et donc le nombre d'heures nécessaires pour terminer le jeu coopératif d'Hazelight Studios.

Combien d'heures pour terminer Split Fiction ?







Terminer l'histoire principale de Split Fiction → Environ 13-14 heures.

→ Environ 13-14 heures. Terminer l'histoire principale et du contenu annexe sur Split Fiction → Environ 15 heures.

→ Environ 15 heures. Terminer Split Fiction à 100 % → Environ 17-18 heures.

Disponible depuis le début du mois de mars 2025,est le tout nouveau jeu d'Hazelight Studios, qui est notamment connu pour It Takes Two mais qui est également à l'origine de Brothers: A Tale of Two Sons et A Way Out. De nombreuses personnes au sein de la communauté comptent se lancer dans cette nouvelle aventure coopérative et se demandent, tout naturellement,, comme pour la plupart des autres jeux, dépend aussi bien de votre façon de jouer que de vos objectifs. En effet, si vous désirez tout faire sur le titre d'Hazelight Studios, vous passerez plus de temps dessus que deux joueurs ne souhaitant qu'accomplir la trame principale. Rappelons, à ce sujet, quepropose des quêtes secondaires, qui sont optionnelles mais relativement intéressantes à parcourir.Grâce à notre expérience sur le jeu et les différents retours, nous sommes en mesure de vous fournir une estimation en ce qui concerne, et donc le nombre d'heures que vous passerez sur le titre coopératif avant de voir l'écran des crédits défiler. Pour plus de clarté et simplicité, nous avons distingué trois objectifs précis : finir seulement l'histoire principale, terminer du contenu annexe en plus et atteindre le 100 %.Ainsi, comme vous pourrez le constater,possède une bonne, qui est à peu près similaire à celle d'It Takes Two. Par ailleurs, le titre d'Hazelight Studios offre une certaine rejouabilité, notamment si vous souhaitez essayer l'un des deux autres personnages (celui que vous n'avez pas choisi lors de votre premier run), à savoir Zoé et Mio, ou bien parcourir l'aventure avec une autre personne.Pour conclure, rappelons que, qui est sorti le 6 mars 2025, est à retrouver sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC (via la plateforme de Valve, Steam, et via l'Epic Games Store). Le jeu d'Hazelight Studios propose un Pass Ami, qui permet d'inviter une autre personne à jouer avec vous, et ce, sans avoir à débourser un seul centime (un seul exemplaire étant nécessaire, donc).