Hazelight (Split Fiction) : Les prochaines créations du studio ne contiendront jamais cette fonctionnalité

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 06 mars 2025 à 11h49
Invité du podcast MinnMax, le directeur du studio Hazelight a ravi la communauté en annonçant l'absence totale dans tous leurs jeux d'un élément vidéoludique devenu récurrent.
Hazelight (Split Fiction) : Les prochaines créations du studio ne contiendront jamais cette fonctionnalité
Avec It Takes Two, Hazelight a rapidement conquis le cœur des joueurs en proposant une expérience de jeu en coopération captivante et riche en enseignements. Le 6 mars, le studio va proposer une nouvelle aventure similaire avec Split Fiction, dont vous pouvez découvrir notre test complet en cliquant juste ici. S'il s'agit seulement du deuxième jeu de la firme, son avenir fait déjà l'objet de toutes les attentions. D'ailleurs, Josef Fares a répondu à plusieurs questions sur le sujet, dont une qui divise beaucoup les joueurs. 

Split Fiction et ses successeurs « n'auront jamais de microtransactions, de conneries, pas de conneries du genre »

Il a participé à l'épreuve des 127 questions posées par MinnMax dans le cadre de sa participation au podcast éponyme. Or, quand la question des microtransactions a été évoquée, Josef Fares a donné une réponse très claire : le studio restera avant tout un lieu où la passion règne et non l'argent. 
Hazelight n'est pas à vendre. Je veux dire que nous ferons toujours ce que nous faisons, et nous aimons ce que nous faisons, un point c'est tout, et nous ne serons jamais en bourse non plus. Et nous n'aurons jamais de microtransactions, de conneries, pas de conneries du genre, juste faire des jeux. Point final.
D'ailleurs, cette réponse rejoint une autre donnée dans le cadre d'une interview au média Eurogamers. Il déclarait alors que « les jeux à service ne sont pas la bonne solution. Nous voyons clairement (et Hazelight en est la preuve vivante) que lorsque vous avez confiance en votre vision et que vous la suivez, vous pouvez toujours atteindre un large public. »

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Ces déclarations n'ont pas manqué de ravir les joueurs, qui sont progressivement lassés de ce modèle économique impliquant de payer en permanence pour profiter d'un titre. De plus, les différentes récompenses obtenues par It Takes Two rappellent qu'il est possible de faire un excellent jeu sans microtransactions. Il ne reste plus qu'à souhaiter à Split Fiction de connaître le même succès. Vous pouvez d'ailleurs l'obtenir à moindre coût grâce à notre partenaire Instant Gaming.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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