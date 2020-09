Ubisoft annonce Splinter Cell et Assassin's Creed VR

Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles façons de créer des expériences de jeu mémorables. La technologie de pointe de l’Oculus va nous permettre de faire redécouvrir les mondes d'Assassin's Creed et de Tom Clancy's Splinter Cell aux fans de façon totalement inédite. Ces jeux offriront des expériences immersives et viscérales que les joueurs ne pourront vivre nulle part ailleurs.

L'annonce avait fuité dans la journée du 16 septembre et s'est confirmée dans la soirée,. Cerise sur la gâteau, ces jeux seront issus de deux univers bien connus et très appréciés :Peu d'informations ont pour le moment été dévoilées, mais nous savons que le studio en charge du projet n'est autre queavec Ubisoft Reflections, Ubisoft Düsseldorf et Ubisoft Mumbai pour l'épauler dans cette tâche. En outre, ces deux jeux VR ne seront pas des adaptations de jeux déjà existants,. Pour le moment,, Vice President of Product Development chez Ubisoft Red Storm Entertainment s'est exprimé à propos de cette annonce :De plus amples informations seront communiquées ultérieurement, et notamment des images et une date de sortie. Pour le moment, nous devons nous contenter du seul visuel partagé, présent ci-dessous.