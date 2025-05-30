Splinter Cell Remake : Ubisoft tease-t-il enfin le retour de Sam Fisher ?

Quatre ans après avoir officialisé le remake de Splinter Cell, Ubisoft pourrait teaser une annonce plus importante, en partageant quelque chose ces prochains jours. C'est ce que laisse en tout cas penser la dernière publication du studio.
Alors que l'éditeur traverse actuellement une période compliquée avec l'abandon de Xdefiant
, même si Assassin's Creed Shadows a su séduire les joueurs, Ubisoft semble chercher à regagner la confiance des joueurs avec ses licences les plus emblématiques. Après l'accueil positif d'Assassin's Creed Shadows
le retour imminent de Splinter Cell
serait une excellente nouvelle pour renforcer cet élan.
Sam Fisher bientôt de retour dans le remake de Splinter Cell ?
Ubisoft vient ainsi de publier, via ses réseaux sociaux
, une mystérieuse image montrant le célèbre protagoniste de la série, accompagnée d'un simple hashtag : #SplinterCell
. La légende alternative associée à l'image est également intrigante :
Gros plan de Sam Fisher tiré de Splinter Cell Chaos Theory, affichant une expression sévère avec des yeux concentrés, des cheveux courts et sombres, ainsi qu'une barbe robuste, sur un arrière-plan technologique flou. Il est prêt à passer à l'action.
Cette communication cryptique laisse peu de place au doute, d'autant plus que l'annonce intervient à quelques jours seulement de l'ouverture du Summer Game Fest, prévue le 6 juin prochain
.
Une annonce probable, mais où et quand ?
Toutefois, Ubisoft ne figure pas sur la liste officielle des partenaires du Summer Game Fest 2025. Cela ne signifie pas nécessairement que l'annonce sera absente de l'événement, mais l'éditeur pourrait aussi choisir de dévoiler plus amplement le remake de Splinter Cell via une annonce séparée
.
Pour l'instant, aucun événement Ubisoft Forward n'a non plus été annoncé pour cette année. Pour mémoire, le remake de Splinter Cell avait été évoqué officiellement pour la première fois en 2021, et il figure toujours sur la page du studio Ubisoft Toronto, accompagné de quelques artworks. Mais depuis, quasiment aucune communication à ce sujet n'a été faite.
Un retour aux sources espéré par les fans
Après plusieurs épisodes, dont Conviction
et Blacklist
, qui avaient privilégié une approche plus action au détriment des mécaniques furtives appréciées par les fans historiques, un remake plus fidèle au ton et au gameplay des premiers jeux serait idéal pour la communauté
. Parmi les épisodes les plus appréciés, Chaos Theory
(2005) reste le préféré des fans, grâce notamment à son équilibre parfait entre infiltration, ambiance sombre et bande-son signée Amon Tobin.
L'image choisie par Ubisoft renvoie directement à cet épisode culte, laissant penser que ce remake pourrait s'en inspirer fortement.
À ce stade, aucune date officielle n'a été confirmée pour ce projet très attendu
, mais l'initiative d'Ubisoft relance les espoirs d'une annonce imminente. Après douze ans d'absence, Sam Fisher semble donc enfin prêt à sortir de l'ombre. Pour en savoir plus, il faudra certainement patienter encore quelques jours, mais la communauté Splinter Cell peut commencer à espérer.
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