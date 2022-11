Splinter Cell : Le remake partage ses premières images

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Il y a environ un an, Ubisoft annonçait, après des années d'attente et d'espoir, que, par le biais d'un remake. Discret depuis, étant donné qu'il n'en est qu'au début de son développement,En plus de nous dévoiler ces quelques images (et une vidéo dans laquelle les développeurs reviennent sur la licence, et ce remake, disponible en fin d'article), les développeurs ont également apporté quelques précisions surÀ l'époque, les seules informations qui avaient été données précisaient quepour qu'elle soit plus moderne. Aujourd'hui, Ubisoft indique comprendre ce qui est apprécié dans les jeux Splinter Cell, misant encore plus sur la furtivité. « Évidemment, la furtivité est un pilier extrêmement important pour nous, et nous visons à incorporer des philosophies de conception modernes, en améliorant le gameplay furtif minute par minute qui était si spécial dans l'original ».En outre, Chris Auty, directeur créatif, souhaite que, bien que cela ne soit pas quelque chose de facile à faire, pour le joueur. « Nous aimerions même que le remake aille un peu plus loin. Nous aimerions faire en sorte que le jeu soit jouable du début à la fin sans qu'aucun joueur ne soit tué, dans la mesure du possible. »Enfin, pour celles et ceux qui s'attendent à le découvrir rapidement,et les équipes ne « veulent pas se précipiter ». Il va donc falloir patienter encore de longs mois avant de voir réellement ce Splinter Cell Remake.