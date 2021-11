Splinter Cell: Chaos Theory offert par Ubisoft

Comment récupérer Splinter Cell: Chaos Theory gratuitement ?

Une fois n'est pas coutume,. Le studio de développement met gratuitement à disposition de ses joueurs, le troisième opus de la franchise. Bien que sorti en 2005, il reste un épisode très apprécié.Ici, l'action se passa légèrement dans le futur (pour l'époque), étant donné que nous sommes en 2007, à l'aube d'une guerre. Les informations électroniques peuvent s'avérer être très puissantes et pour éviter des attaques, certains agents, dont Sam Fisher, doivent s'infiltrer dans des territoires hostiles et dangereux pour récupérer ces précieuses données.Même sine peut pas être qualifié de monde ouvert, il a été conçu pour proposer une expérience non linéaire, donnant au joueur le choix pour son approche et ajoutant de ce fait un peu de rejouabilité.Pour profiter de l'offre, il vous suffit de vous rendre sur le store d'Ubisoft et de chercher la mise en avant deVous pouvez sinon cliquer ici pour gagner du temps. L'offre n'est destinée qu'aux utilisateurs PC, et se termine le 25 novembre. Cependant, rien ne vous empêche de profiter de cette mise à disposition gratuite et d'en profiter plus tard.C'est le deuxième jeu offert à l'occasion des 35 ans du studio, après Assassin's Creed Chronicles Trilogy. Un troisième pourrait l'être une fois celle-ci terminée, afin de finir en beauté cet anniversaire., laquelle est d'ailleurs très attendue par la communauté fan de Sam Fisher, qui ne souhaite qu'une chose : son retour aux affaires