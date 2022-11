Sonic Frontiers : Quelle est sa durée de vie ?

Combien d'heures pour terminer Sonic Frontiers ?

Quête principale → Entre 15 à 20 heures.

→ Entre 15 à 20 heures. Quête principale + activités annexes → Entre 25 à 30 heures.

→ Entre 25 à 30 heures. Terminer le jeu à 100 % → Plus de 40 heures.

PC Digital Deluxe → 56,99 € au lieu de 69,99 €, soit 19 % de réduction.



PlayStation Carte PSN 50 € → 45,29 € au lieu de 50 €, soit 9 % de réduction. Carte PSN 20 € → 18,99 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

, développé par Sonic Team et édité par SEGA,est disponible depuis le 8 novembre 2022, et ce sur la plupart des plateformes de jeu (consoles PlayStation, Xbox, PC et Nintendo Switch). Les joueurs et les joueuses, désirant découvrir ce nouveau titre mettant en scène le fameux hérisson bleu, se demandentChaque joueur a sa propre manière de jouer. Ainsi, il est parfois difficile d'estimer la durée de vie d'un jeu. Néanmoins, en fonction des différents retours, il est tout de même possible de donnerapproximative. Dans le cas de, cela dépendra si vous avez davantage tendance à explorer chaque zone des cinq îles ou, à l'inverse, à rusher la quête principale. Par ailleurs, en fonction du mode de difficulté choisi, le nombre d'heures peut également varier.Néanmoins, vous pouvez retrouver, ci-dessous, une estimation de, en fonction de vos objectifs (histoire principale, quête principale et activités annexes, terminer le jeu à 100 %).Une durée de vie relativement correcte, vous en conviendrez certainement. D'ailleurs, si vous désirez obtenir le 100%/Platine du jeu et que vous êtes à la recherche des différents collectibles, sachez que nous vous recommandions d'utiliser une carte interactive . Celle-ci pourra, notamment, vous faire gagner du temps.Pour rappel,est à retrouver sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC et Nintendo Switch, et ce selon plusieurs éditions . Si vous êtes intéressé par le titre, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût sur PC ainsi que des réductions sur certaines cartes PSN :