Sonic Frontiers se dévoilera davantage lors de la gamescom 2022

It's true: @sonic_hedgehog is coming to @gamescom Opening Night Live!



Tune in live on Tuesday, August 23 for a world premiere new look and news about SONIC FRONTIERS during OPENING NIGHT LIVE!



Stream it anywhere at 8 pm CEST / 2p ET / 11a PT. pic.twitter.com/BqEIUkMD73 — Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 9, 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Les joueurs et les joueuses attendent avec impatience de nouvelles informations concernant le prochain titre de Sonic Team et SEGA, mettant en scène le fameux hérisson bleu,. Dernièrement, la communauté a pu avoir un bel aperçu des mécaniques proposées dans le jeu, grâce à une vidéo de gameplay d'IGN First . Or, depuis, très peu de nouveaux détails concernant le soft ont été dévoilés. Heureusement, c'est sur le point de changer.En effet, Geoff Keighley a, récemment, rédigé un post sur son compte officiel Twitter et a ainsi déclaré que, et plus précisément lors de l'Opening Night Live. Durant la cérémonie d'ouverture, nous devrions ainsi en savoir plus quant au titre. D'ailleurs, une vidéo World Premiere devrait être diffusée à ce moment-là. Il se peut également que Sonic Team et SEGA profitent de l'occasion pour dévoiler la date de sortie officielle de Sonic Frontiers, mais rien n'est sûr à l'heure actuelle.Rappelons que l'Opening Night Live de la gamescom 2022 aura lieu le 23 août prochain. Ainsi, il convient de patienter encore un peu et attendre quelques jours pour en savoir et en voir plus au sujet de Sonic Frontiers.Sonic Frontiers devrait arriver sur. Pour rappel, sa sortie est toujours prévue pour la fin de l'année 2022, mais nous ne possédons pas encore de date précise.