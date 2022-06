Sonic Frontiers : Une courte vidéo présente son gameplay

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Cela fait un moment que les joueurs et les joueuses attendent des nouvelles de Sonic Frontiers. Dernièrement, la responsable des médias sociaux de Sega America, Katie Chrzanowski, a pris part à un livestream de Nintendolife et a alors confirmé que le jeu arriverait cette année Récemment, c'est une courte vidéo qui est apparue sur la Toile. En effet, IGN First a partagé, dont la musique est signée Tomoya Ohtani. Cette nouvelle communication visuelle nous permet d'en voir et d'en apprendre plus quant auproposé dans le prochain opus mettant en scène le fameux hérisson bleu. Ainsi, nous apercevons un monde plutôt coloré et luxuriant et il est possible d'observer un court combat de boss, entre autres.Il y a fort à parier que de plus amples informations et visuels, concernant Sonic Frontiers, arriveront dans les prochaines semaines. D'ailleurs, Sonic Frontiers fait l'objet de la couverture du mois de juin d'IGN First, donc de nombreux détails seront dévoilés dans les jours à venir. Évidemment, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.Sonic Frontiers devrait arriver sur. Pour rappel, sa sortie est toujours prévue pour la fin de l'année 2022, mais nous ne possédons pas encore de date précise.