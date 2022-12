Sonic Frontiers s'est vendu à plus de 2,5 millions d'exemplaires

Plus de 2 millions de copies vendues pour Sonic Frontiers

Disponible depuis le début du mois de novembre 2022, sur la plupart des plateformes de jeu,a su conquérir le cœur de nombreux joueurs et joueuses, dans le monde entier. D'ailleurs, les derniers chiffres partagés le prouvent bien.En effet, l'éditeur du jeu, SEGA, a récemment annoncé, notamment via une publication sur Twitter, que. Cette statistique prend en compte les ventes réalisées. Un chiffre conséquent, vous en conviendrez certainement. D'ailleurs, il y a fort à parier que celui-ci évolue encore dans les prochains mois, car Sonic Frontiers accueillera de nouveaux contenus, tout au long de l'année 2023.D'après la roadmap , dévoilée en décembre 2022, trois mises à jour apportant des nouveautés seront déployées prochainement. Le premier patch introduira, notamment, le mode Photo ainsi que de nouveaux modes Challenge. La deuxième mise à jour célébrera l'anniversaire du fameux hérisson bleu et ajoutera, entre autres, une nouvelle zone de jeu avec des défis. Finalement, une troisième mise à jour apportera un nouveau pan scénaristique et de nouveaux personnages jouables.Pour rappel, Sonic Frontiers est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC et Nintendo Switch, et ce selon plusieurs éditions . Si vous désirez vous procurer le jeu, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moins coût sur PC :