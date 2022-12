Sonic Frontiers est « la pierre angulaire » pour les prochains jeux de la franchise

[...] Tout comme Sonic Adventure, notre but avec Sonic Frontiers était de créer un jeu qui serait la pierre angulaire de nos prochains titres Sonic. C'est une toute nouvelle approche pour la franchise, mais nous avons tenu à honorer les racines de Sonic, également [...] Nous savons que de nombreux joueurs aiment explorer des mondes vastes sans trajet prédéterminé, et c'est ce que nous avons décidé d'accomplir avec notre concept de plateforme en zones ouvertes [...]

Disponible depuis le 8 novembre, sur la plupart des plateformes de jeu, Sonic Frontiers a reçu d'assez bonnes notes de la part de la presse spécialisée et est plutôt apprécié par les joueurs et les joueuses. D'ailleurs, les journalistes de Sector ont, récemment, interrogé Takashi Iizuka, le chef actuel de l'équipe Sonic Team. Ce dernier a alors déclaré : Ainsi, comme vous l'aurez compris, avec Sonic Frontiers, les développeurs de chez Sonic Team ont modifié la formule préexistante des jeux Sonic pour apporter, notamment, de la nouveauté et plus de libertés aux joueurs. Une formule que nous pourrions donc retrouver dans les prochains titres de la franchise. Pour rappel, Sonic Frontiers est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC et Nintendo Switch.