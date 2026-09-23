La licence Sonic a failli totalement disparaître, mais ce détail l'a sauvée

Avant le lancement de Sonic Frontiers, l'avenir du hérisson bleu était extrêmement incertain. Le responsable de la Sonic Team a même confié que SEGA a sérieusement envisagé d'abandonner la licence, jusqu'à ce qu'une sortie la sauve de ce destin tragique.

En 2026, Sonic célèbre son 35e anniversaire. Légende des années 90, le hérisson le plus rapide du jeu vidéo a marqué de son empreinte la jeunesse de nombreux joueurs avec des titres devenus cultes. Aujourd'hui, il continue de faire rêver les enfants, que ce soit avec les différents films, avec son récent passage dans Fortnite ou avec des jeux comme Sonic Frontiers.

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Mais s'il est toujours l'une des icônes du jeu vidéo, Sonic était à deux doigts de connaître une fin précipitée. C'est ce qu'a récemment révélé Takashi Iizuka, le responsable de la Sonic Team.

Des périodes sombres qui ont presque mené à l'arrêt total de la franchise

Interrogé lors du Tokyo Game Show 2026, ce dernier est revenu sur l'anniversaire de la mascotte, qu'il considère « comme son propre fils ». En effet, Takashi Iizuka a travaillé sur la quasi-totalité des jeux principaux de la licence depuis le début des années 1990. Atteindre ce cap symbolique est donc très important, même si cet anniversaire aurait pu ne jamais être célébré.

Le responsable de la Sonic Team rappelle que la licence a connu des hauts et des bas au cours de son histoire. D'ailleurs, beaucoup se souviennent encore de l'opus sorti en 2006, qui a choqué pour de multiples raisons. S'il ne donne pas de précisions supplémentaires, Takashi Iizuka explique qu'à une période bien précise, SEGA a envisagé d'arrêter de créer des jeux Sonic.

Durant les périodes les plus sombres, la direction m'a dit qu'il fallait annuler toute la franchise. J'ai dû me battre en interne pour la préserver aussi longtemps que possible.

Sonic sauvé par le film de 2020, malgré un premier design très critiqué

Le responsable révèle alors que le film en prises de vues réelles sorti en 2020 a été le sauveur de la franchise. Pourtant, il avait fortement divisé lors de la diffusion des premiers trailers à cause de l'apparence de Sonic. Mais les protestations de la communauté ont poussé les équipes à refaire entièrement le design du personnage et cela s'est avéré payant.

Le film « a connu un immense succès et a véritablement changé la trajectoire de la franchise ». Six ans plus tard, le quatrième opus de la franchise est en préparation, plusieurs nouveaux jeux sont sortis et Sonic continue toujours de plaire aux enfants comme aux adultes.

En se battant pour sauver son personnage, Takashi Iizuka a permis le renouveau de la franchise et le hérisson bleu peut souffler ses 35 bougies avec le sourire.