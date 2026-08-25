Solasta 2 va s'offrir son mode multijoueur et une nouvelle classe jouable

Tactical Adventures va prochainement déployer une nouvelle mise à jour majeure sur Solasta 2, qui apportera le mode multijoueur, une nouvelle classe jouable et d'autres nouveautés.

Disponible en accès anticipé sur PC depuis le mois de mars 2026, Solasta 2 profite d'un suivi régulier de la part de son studio, Tactical Adventures. D'ailleurs, les développeurs ont prévu une nouvelle mise à jour pour Solasta 2, qui ajoutera le mode multijoueur coopératif ainsi qu'une nouvelle classe jouable.

Le mode multijoueur arrive sur Solasta 2

Par le biais d'une récente publication sur son compte Twitter/X, qui est accompagnée d'une vidéo, Tactical Adventures a annoncé que la mise à jour 1 sera déployée le 10 septembre 2026 sur Solasta 2. Ce nouveau patch apportera une nouveauté de taille sur Solasta 2, qui va ravir la communauté : le mode multijoueur coopératif jusqu'à 4.

Ainsi, les joueurs et les joueuses pourront se rassembler afin de parcourir le continent de Neokos ensemble. D'après les informations dévoilées, l'option Hot Join offrira à ces derniers la possibilité de se rejoindre, et ce, en toute fluidité. Les joueurs pourront, dès lors, voter en groupe durant les dialogues et moments narratifs à choix, ainsi que profiter du nouveau système de ping « pour des échanges tactiques ».

Gather your friends, for your Patrons call...



Solasta II Update 1 launches September 10th!



Discover more in the comments below 👇 pic.twitter.com/oQt7zlQeaY — Solasta II - Early Access out now! 🎉 (@tct_adventures) August 24, 2026

Une nouvelle classe jouable bientôt disponible sur Solasta 2

Cette mise à jour de Solasta 2 introduira, en outre, une toute nouvelle classe jouable, soit l'Occultiste (« Warlock »). Tactical Adventures a précisé que celle-ci proposera 2 options de sous-classes, c'est-à-dire Gardiens du Temps et Rêveurs. Les Gardiens du temps peuvent manipuler le temps, offrir un coup de boost à l'équipe ou encore supprimer les réactions des ennemis. Les Rêveurs, quant à eux, sont capables d'endormir les adversaires et leur infliger de l'épuisement.

D'autres nouveautés pour la mise à jour 1 de Solasta 2

En complément, Tactical Adventures a prévu d'implanter environ 30 nouveaux événements, qui pourront être découverts par les joueurs lors de leur exploration du monde. Ces derniers auront également la possibilité d'opter pour de nouvelles coiffures, barbes, tatouages et peintures de guerre pour leur personnage. Solasta 2 se dotera aussi, à ce moment-là, du lancer de dés pour les statistiques des personnages, d'un nouveau raccourci manette pour le mode Prudence ainsi que de nouvelles règles optionnelles en lien avec les composants des sorts.

Rendez-vous donc le 10 septembre 2026 pour découvrir toutes les nouveautés apportées par la mise à jour 1 sur Solasta 2. Pour rappel, le titre est actuellement disponible sur PC, et ce, en accès anticipé.