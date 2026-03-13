Solasta 2 sortira-t-il sur consoles PlayStation et/ou Xbox ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 13 mars 2026 à 15h14
Certains joueurs et joueuses se demandent si Solasta 2 se rendra, à l'avenir, disponible sur consoles PlayStation et Xbox.
Solasta 2 sortira-t-il sur consoles PlayStation et/ou Xbox ?
Sorti en accès anticipé sur PC au début du mois de mars 2026, Solasta 2 est un RPG tactique au tour par tour de Tactical Adventures. D'ailleurs, plusieurs personnes au sein de la communauté se posent des questions au sujet du titre et se demandent, ainsi, si Solasta 2 débarquera sur consoles PlayStation et/ou Xbox dans un avenir plus ou moins proche.

Solasta 2 sortira-t-il sur consoles PlayStation et/ou Xbox ? 

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Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. Comme dit précédemment, au moment de son lancement et à l'heure où nous écrivons ces lignes, Solasta 2 est seulement disponible en accès anticipé sur PC, et ce, depuis le 12 mars 2026. Or, les joueurs et les joueuses évoluant sur consoles peuvent se réjouir.

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De ce fait, et comme vous l'aurez compris, Solasta 2 devrait débarquer sur consoles. Or, pour le moment, nous ne savons pas quelles plateformes de jeu sont concernées, ni quand ces portages se rendront disponibles. Évidemment, nous vous tiendrons informés et nous mettrons à jour cet article, au besoin.

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Solasta 2 est actuellement en accès anticipé sur PC, notamment via la plateforme de Valve, Steam.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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