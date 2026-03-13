Certains joueurs et joueuses se demandent si Solasta 2 se rendra, à l'avenir, disponible sur consoles PlayStation et Xbox.

Solasta 2 sortira-t-il sur consoles PlayStation et/ou Xbox ?

❓ What about consoles? (4/5)



✔️ We are aiming for console releases around the launch of 1.0! So no consoles during Early Access, but (hopefully) no waiting a year or two after the full game releases to join your PC compatriots either this time! — Solasta II - Early Access out now! 🎉 (@tct_adventures) November 4, 2025

Sorti en accès anticipé sur PC au début du mois de mars 2026,est un RPG tactique au tour par tour de Tactical Adventures. D'ailleurs, plusieurs personnes au sein de la communauté se posent des questions au sujet du titre et se demandent, ainsi,Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. Comme dit précédemment, au moment de son lancement et à l'heure où nous écrivons ces lignes,est seulement disponible en accès anticipé sur PC, et ce, depuis le 12 mars 2026. Or, les joueurs et les joueuses évoluant sur consoles peuvent se réjouir.Dans une publication sur le compte Twitter/X du jeu, datant du mois de novembre 2025, les développeurs de chez Tactical Adventures ont annoncé une bonne nouvelle à la communauté :. Pour être plus précis, le studio de développement indique quedevraient arriver « aux alentours du lancement de la version 1.0 ». Sur la page Steam du titre, Tactical Adventures précise que la période d'accès anticipé devrait durer « environ un an », mais que cela « dépendra évidemment de la quantité de requêtes de la communauté que nous aurons la capacité de gérer ».De ce fait, et comme vous l'aurez compris,. Or, pour le moment, nous ne savons pas quelles plateformes de jeu sont concernées, ni quand ces portages se rendront disponibles. Évidemment, nous vous tiendrons informés et nous mettrons à jour cet article, au besoin.Rappelons, en guise de conclusion, queest actuellement en accès anticipé sur PC, notamment via la plateforme de Valve, Steam.