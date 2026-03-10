Solasta 2 : Heure de sortie en France sur PC

Retrouvez toutes les informations relatives à l'heure de sortie de Solasta 2 en France sur PC, afin d'être prêt pour son lancement.

Heure de sortie de Solasta 2 en France sur PC

Quel est le prix de Solasta 2 ?

















Les joueurs et les joueuses étant sur PC n'ont désormais plus beaucoup de temps à attendre :est sur le point de se rendre disponible en accès anticipé. Développé ainsi qu'édité par Tactical Adventures, le titre est plutôt attendu par la communauté, notamment par les fans de la franchise, mais aussi par les nouveaux venus. D'ailleurs, et comme toujours, certains joueurs et joueuses désirent se plonger dans l'aventure dès que possible. Si tel est votre cas, sachez que nous vous précisonsComme vous le savez probablement déjà, c'est le 12 mars 2026 quesortira en accès anticipé sur PC. Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, nous en savons plus à propos deAinsi,. Comme dit précédemment, à cette date ainsi qu'à cet horaire, le titre de Tactical Adventures se rendra disponible en accès anticipé, et ce, seulement sur PC. La version 1.0 arrivera bien plus tard, soit au moins un an après : « L'accès anticipé devrait durer environ un an, le temps d'ajuster et de peaufiner le contenu de Solasta II pour la sortie de la version 1.0. Sa durée exacte dépendra évidemment de la quantité de requêtes de la communauté que nous aurons la capacité de gérer ».Dans la même publication sur Twitter/X, les développeurs de chez Tactical Adventures ont précisé quesera vendu à 39,99 €, lors de sa sortie en accès anticipé. Remarquons, cependant, que le tarif depourrait évoluer à la hausse durant cette phase, et surtout au moment du lancement de la version 1.0. Tactical Adventures écrit à ce sujet sur la page Steam du titre : « Puisqu'ils nous aident à améliorer le développement du jeu, nous souhaitons remercier ceux qui se procurent Solasta II en accès anticipé en le proposant à prix réduit ».Rendez-vous donc en fin de journée le 12 mars 2026 pour partir à la découverte du continent Neokos sur. Date à laquelle le RPG tactique au tour par tour de Tactical Adventures arrivera sur PC, et ce, en accès anticipé.