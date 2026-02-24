Solasta 2 présente ses améliorations par rapport à son aîné

Tactical Adventures a, récemment, dévoilé plusieurs améliorations présentes dans Solasta 2.
Comme vous le savez probablement déjà, la sortie de Solasta 2
en accès anticipé arrive à grand pas. Ainsi, tout naturellement, Tactical Adventures intensifie sa communication autour du titre. D'ailleurs, il y a très peu de temps, les développeurs ont dévoilé cinq améliorations disponibles dans Solasta 2
.
Des améliorations pour Solasta 2 par rapport au premier jeu de la franchise
En effet, dans une vidéo récemment partagée sur sa chaîne YouTube, Tactical Adventures revient, aux côtés de Ben Starr et Devora Wilde, sur diverses améliorations présentes dans Solasta 2, et ce, par rapport au tout premier opus de la franchise
. Ainsi, le studio de développement met tout d'abord en lumière son casting
, qui comprend Ben Starr (Clair Obscur: Expedition 33), Devora Wilde (Baldur's Gate 3), Amelia Tyler (Baldur's Gate 3) et Ellen Thomas (Arcane). Évidemment, Tactical Adventures met également en avant les graphismes
, qui ont pu atteindre un tel niveau grâce à l'Unreal Engine 5.
En ce qui concerne le gameplay, les développeurs rappellent que Solasta 2 est basé sur les règles de Donjons & Dragons 2024 et que le monde proposé est aussi ouvert que riche
. Les joueurs et les joueuses pourront y récupérer diverses récompenses cachées, rencontrer différents personnages, prendre part à des événements et, bien évidemment, suivre de multiples histoires. Du côté des dialogues, tous les personnages pourront participer. Pour finir, Tactical Adventures précise que le système de multiclasses est présent sur Solasta 2 et qu'il n'est pas nécessaire d'avoir joué au premier opus pour se plonger dans cette suite
.
Solasta 2 arrive en accès anticipé très vite
Et si vous avez hâte de parcourir le continent de Neokos, rappelons que Solasta 2
débarque en accès anticipé sur PC le 12 mars prochain. D'après les informations partagées par Tactical Adventures, l'early access de Solasta 2 devrait durer « environ un an
». Mais cela dépendra essentiellement de la « quantité de requêtes de la communauté que nous aurons la capacité de gérer
».
Rendez-vous donc le 12 mars 2026 pour plonger dans Solasta 2
, qui sort, à cette date, en accès anticipé sur PC (notamment via la plateforme de Valve, Steam).
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