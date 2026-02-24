Solasta 2 présente ses améliorations par rapport à son aîné

Tactical Adventures a, récemment, dévoilé plusieurs améliorations présentes dans Solasta 2.

Des améliorations pour Solasta 2 par rapport au premier jeu de la franchise

Solasta 2 arrive en accès anticipé très vite

















Comme vous le savez probablement déjà, la sortie deen accès anticipé arrive à grand pas. Ainsi, tout naturellement, Tactical Adventures intensifie sa communication autour du titre. D'ailleurs, il y a très peu de temps,En effet, dans une vidéo récemment partagée sur sa chaîne YouTube,. Ainsi,, qui comprend Ben Starr (Clair Obscur: Expedition 33), Devora Wilde (Baldur's Gate 3), Amelia Tyler (Baldur's Gate 3) et Ellen Thomas (Arcane). Évidemment,, qui ont pu atteindre un tel niveau grâce à l'Unreal Engine 5.En ce qui concerne le gameplay, les développeurs rappellent que. Les joueurs et les joueuses pourront y récupérer diverses récompenses cachées, rencontrer différents personnages, prendre part à des événements et, bien évidemment, suivre de multiples histoires. Du côté des dialogues, tous les personnages pourront participer. Pour finir,Et si vous avez hâte de parcourir le continent de Neokos, rappelons quedébarque en accès anticipé sur PC le 12 mars prochain. D'après les informations partagées par Tactical Adventures, l'early access de Solasta 2 devrait durer « environ un an ». Mais cela dépendra essentiellement de la « quantité de requêtes de la communauté que nous aurons la capacité de gérer ».Rendez-vous donc le 12 mars 2026 pour plonger dans, qui sort, à cette date, en accès anticipé sur PC (notamment via la plateforme de Valve, Steam).