Solasta 2 : Les configurations PC

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 11 mars 2026 à 17h31
Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Solasta 2.
Solasta 2 : Les configurations PC
Le 12 mars 2026 marquera l'arrivée du RPG tactique au tour par tour de Tactical Adventures, Solasta 2, en accès anticipé sur PC. De ce fait, et comme à l'accoutumée, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Solasta 2.

Configurations PC Solasta 2

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Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Solasta 2, sachez qu'il est nécessaire d'avoir 16 Go de mémoire vive, que ce soit pour la configuration minimale comme pour celle dite « recommandée ». De plus, les développeurs de chez Tactical Adventure précisent que les joueurs et les joueuses doivent posséder 40 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter de Solasta 2 sur PC. Par ailleurs, un SSD est requis, selon les informations partagées sur la page Steam du jeu.

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Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Solasta 2 ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

Les détails des configurations minimale et recommandée

  Configuration minimale Configuration recommandée
Système d'exploitation Windows 10 64-bit  Windows 11 64-bit
Processeur Intel Core i7-8700K ou AMD Ryzen 5 2600X Intel Core i7-13700K ou AMD Ryzen 9 7900X
Mémoire 16 Go de mémoire 16 Go de mémoire
Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1070 (8 Go) ou AMD Radeon 5700 (8 Go) NVIDIA GeForce 2070 (10 Go) ou AMD Radeon 5700 (16 Go)
DirectX Version 12 Version 12
Stockage requis 40 Go d'espace disque disponible 40 Go d'espace disque disponible
Notes supplémentaires SSD requis SSD requis

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Solasta 2 arrive en accès anticipé le 12 mars 2026 sur PC. D'après les détails partagés par Tactical Adventures, cette phase d'accès anticipé devrait durer « environ un an », bien que « sa durée exacte dépendra évidemment de la quantité de requêtes de la communauté que nous aurons la capacité de gérer ».
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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