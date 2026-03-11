Solasta 2 : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Solasta 2.
Le 12 mars 2026 marquera l'arrivée du RPG tactique au tour par tour de Tactical Adventures, Solasta 2
, en accès anticipé sur PC. De ce fait, et comme à l'accoutumée, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Solasta 2
.
Configurations PC Solasta 2
Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Solasta 2
, sachez qu'il est nécessaire d'avoir 16 Go de mémoire vive, que ce soit pour la configuration minimale comme pour celle dite « recommandée ». De plus, les développeurs de chez Tactical Adventure précisent que les joueurs et les joueuses doivent posséder 40 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter de Solasta 2
sur PC. Par ailleurs, un SSD est requis, selon les informations partagées sur la page Steam du jeu.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Solasta 2
ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.
Les détails des configurations minimale et recommandée
|
|Configuration minimale
|Configuration recommandée
|Système d'exploitation
|Windows 10 64-bit
|Windows 11 64-bit
|Processeur
|Intel Core i7-8700K ou AMD Ryzen 5 2600X
|Intel Core i7-13700K ou AMD Ryzen 9 7900X
|Mémoire
|16 Go de mémoire
|16 Go de mémoire
|Carte graphique
|NVIDIA GeForce GTX 1070 (8 Go) ou AMD Radeon 5700 (8 Go)
|NVIDIA GeForce 2070 (10 Go) ou AMD Radeon 5700 (16 Go)
|DirectX
|Version 12
|Version 12
|Stockage requis
|40 Go d'espace disque disponible
|40 Go d'espace disque disponible
|Notes supplémentaires
|SSD requis
|SSD requis
Rappelons, en guise de conclusion, que Solasta 2
arrive en accès anticipé le 12 mars 2026 sur PC. D'après les détails partagés par Tactical Adventures, cette phase d'accès anticipé devrait durer « environ un an
», bien que « sa durée exacte dépendra évidemment de la quantité de requêtes de la communauté que nous aurons la capacité de gérer
».
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