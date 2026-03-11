Solasta 2 : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Solasta 2.

Configurations PC Solasta 2

Les détails des configurations minimale et recommandée

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 10 64-bit Windows 11 64-bit Processeur Intel Core i7-8700K ou AMD Ryzen 5 2600X Intel Core i7-13700K ou AMD Ryzen 9 7900X Mémoire 16 Go de mémoire 16 Go de mémoire Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1070 (8 Go) ou AMD Radeon 5700 (8 Go) NVIDIA GeForce 2070 (10 Go) ou AMD Radeon 5700 (16 Go) DirectX Version 12 Version 12 Stockage requis 40 Go d'espace disque disponible 40 Go d'espace disque disponible Notes supplémentaires SSD requis SSD requis

Le 12 mars 2026 marquera l'arrivée du RPG tactique au tour par tour de Tactical Adventures,, en accès anticipé sur PC. De ce fait, et comme à l'accoutumée, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat,Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de, sachez qu'il est nécessaire d'avoir 16 Go de mémoire vive, que ce soit pour la configuration minimale comme pour celle dite « recommandée ». De plus, les développeurs de chez Tactical Adventure précisent que les joueurs et les joueuses doivent posséder 40 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter desur PC. Par ailleurs, un SSD est requis, selon les informations partagées sur la page Steam du jeu.Pour plus de détails, vous pouvez consulterci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.Rappelons, en guise de conclusion, quearrive en accès anticipé le 12 mars 2026 sur PC. D'après les détails partagés par Tactical Adventures, cette phase d'accès anticipé devrait durer « environ un an », bien que « sa durée exacte dépendra évidemment de la quantité de requêtes de la communauté que nous aurons la capacité de gérer ».