Solasta 2 : Date de sortie, plateformes, gameplay, tout savoir avant son lancement

Retrouvez toutes les informations importantes à savoir à propos de Solasta 2, le RPG tactique de Tactical Adventures.
Afin de vous aider à vous préparer le mieux possible au lancement du nouvel opus de la franchise Solasta, voici un récapitulatif de tout ce qu'il y a à savoir à propos de Solasta 2
dans ce qui suit, notamment à propos de sa date de sortie, son gameplay, son prix ou encore les plateformes de jeu concernées.
Date de sortie de Solasta 2
C'est au début de cette année 2026 que les joueurs et les joueuses pourront explorer le continent Neokos, puisque la date de sortie de Solasta 2 en accès anticipé est fixée au 12 mars 2026
.
Sur quelle(s) plateforme(s) sort Solasta 2 ?
Étant donné que Solasta 2 arrive tout d'abord en accès anticipé, le titre sera seulement accessible à la communauté étant sur PC au mois de mars 2026
. Cependant, les développeurs ont précisé que des portages consoles de Solasta 2 se rendront disponibles par la suite
, notamment peu de temps avant ou après le lancement de la version 1.0.
Quand la version 1.0 de Solasta 2 sortira-t-elle ?
Selon les informations partagées sur la page Steam du titre, Tactical Adventures a prévu une période d'environ un an pour l'accès anticipé de Solasta 2
. Évidemment, cela pourrait varier. Les développeurs écrivent à ce sujet : « L'accès anticipé devrait durer environ un an, le temps d'ajuster et de peaufiner le contenu de Solasta II pour la sortie de la version 1.0. Sa durée exacte dépendra évidemment de la quantité de requêtes de la communauté que nous aurons la capacité de gérer
».
Quel est le contenu au lancement de l'accès anticipé de Solasta 2 ?
À la sortie de Solasta 2
en accès anticipé, les joueurs et les joueuses pourront découvrir « une partie de l'acte I avec une limite de niveau au niveau 4
». Ces derniers pourront compter sur 6 classes et 4 origines. Au lancement, la communauté pourra déjà explorer une partie de la carte du monde, bien que celle-ci évoluera avec le temps et au fil des mises à jour
. Tactical Adventures a résumé le contenu de l'accès anticipé de Solasta 2 via une image
, partagée sur le compte Twitter/X du jeu.
Solasta 2 dispose-t-il d'une dimension multijoueur ?
Au lancement de l'accès anticipé de Solasta 2, le RPG de Tactical Adventures ne proposera qu'une expérience solo
. En revanche, le studio a précisé que des mises à jour majeures arriveront tout au long de l'early access et devraient ainsi apporter le multijoueur coopératif en ligne
. Néanmoins, et comme vous vous en doutez, aucune date de sortie n'a été partagée à ce sujet.
Qu'est-ce que Solasta 2 ?
Comment dit précédemment, Solasta 2 est considéré comme un RPG tactique
. Développé et édité par Tactical Adventures, cet opus est la suite de Solasta: Crown of the Magister
. Cependant, selon les dernières informations connues, il n'est pas nécessaire d'avoir joué au premier titre de la franchise pour parcourir Solasta 2
. De ce fait, les nouveaux venus sont tout à fait les bienvenus.
Quel est le gameplay de Solasta 2 ?
Sur Solasta 2, les joueurs et les joueuses embarquent pour une aventure se déroulant sur le continent isolé de Neokos
. Malheureusement, le lieu est menacé par le très mystérieux Shadwyn. Ainsi, la communauté devra créer mais surtout guider un groupe de 4 aventuriers afin de « repousser la vague de corruption qui s'apprête à déferler sur le monde
». Basé sur les règles de Donjons & Dragons 2024, Solasta 2 invitera, dès lors, la communauté à explorer le monde ouvert et riche de Neokos
, mais aussi à prendre part à des combats, à rencontrer différents personnages et à participer à des événements divers. Sans oublier, réaliser différentes quêtes. L'ensemble de l'aventure sera, ainsi, comme un vrai JDR sur table :
Solasta II tient sa promesse de proposer un gameplay fidèle au JDR le plus célèbre au monde. Préparez vos sorts, réussissez cette attaque sournoise, imposez votre châtiment divin... et retrouvez la familiarité de l'expérience JDR sur table.
Mais Solasta II ne s'arrête pas là. Ce nouvel opus permet de parcourir librement les terres de Neokos et d'explorer et découvrir la carte à votre guise. Que vous restiez sur les sentiers battus ou que vous vous risquiez en territoire sauvage... Le choix vous appartient. Mais prenez garde, car comme le dit la devise...
Vous contrôlez vos choix, mais les dés décident de votre destin.
Rendez-vous donc le 12 mars 2026 pour découvrir Solasta 2
, qui arrive, à cette date, en accès anticipé sur PC.
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