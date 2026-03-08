Solasta 2 : Date de sortie, plateformes, gameplay, tout savoir avant son lancement

Retrouvez toutes les informations importantes à savoir à propos de Solasta 2, le RPG tactique de Tactical Adventures.

Date de sortie de Solasta 2

Sur quelle(s) plateforme(s) sort Solasta 2 ?

Quand la version 1.0 de Solasta 2 sortira-t-elle ?

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Quel est le contenu au lancement de l'accès anticipé de Solasta 2 ?

Solasta 2 dispose-t-il d'une dimension multijoueur ?

Qu'est-ce que Solasta 2 ?

Quel est le gameplay de Solasta 2 ?

Solasta II tient sa promesse de proposer un gameplay fidèle au JDR le plus célèbre au monde. Préparez vos sorts, réussissez cette attaque sournoise, imposez votre châtiment divin... et retrouvez la familiarité de l'expérience JDR sur table.



Mais Solasta II ne s'arrête pas là. Ce nouvel opus permet de parcourir librement les terres de Neokos et d'explorer et découvrir la carte à votre guise. Que vous restiez sur les sentiers battus ou que vous vous risquiez en territoire sauvage... Le choix vous appartient. Mais prenez garde, car comme le dit la devise...



Vous contrôlez vos choix, mais les dés décident de votre destin.

















Afin de vous aider à vous préparer le mieux possible au lancement du nouvel opus de la franchise Solasta, voicidans ce qui suit, notamment à propos de sa date de sortie, son gameplay, son prix ou encore les plateformes de jeu concernées.C'est au début de cette année 2026 que les joueurs et les joueuses pourront explorer le continent Neokos, puisque. Cependant, les développeurs ont précisé que, notamment peu de temps avant ou après le lancement de la version 1.0.Selon les informations partagées sur la page Steam du titre,. Évidemment, cela pourrait varier. Les développeurs écrivent à ce sujet : « L'accès anticipé devrait durer environ un an, le temps d'ajuster et de peaufiner le contenu de Solasta II pour la sortie de la version 1.0. Sa durée exacte dépendra évidemment de la quantité de requêtes de la communauté que nous aurons la capacité de gérer ».À la sortie deen accès anticipé, les joueurs et les joueuses pourront découvrir « une partie de l'acte I avec une limite de niveau au niveau 4 ». Ces derniers pourront compter sur 6 classes et 4 origines. Au lancement,, partagée sur le compte Twitter/X du jeu.. En revanche, le studio a précisé que. Néanmoins, et comme vous vous en doutez, aucune date de sortie n'a été partagée à ce sujet.Comment dit précédemment,. Développé et édité par Tactical Adventures,. Cependant, selon les dernières informations connues, il n'est pas nécessaire d'avoir joué au premier titre de la franchise pour parcourir. De ce fait, les nouveaux venus sont tout à fait les bienvenus.. Malheureusement, le lieu est menacé par le très mystérieux Shadwyn. Ainsi, la communauté devra créer mais surtout guider un groupe de 4 aventuriers afin de « repousser la vague de corruption qui s'apprête à déferler sur le monde »., mais aussi à prendre part à des combats, à rencontrer différents personnages et à participer à des événements divers. Sans oublier, réaliser différentes quêtes. L'ensemble de l'aventure sera, ainsi, comme un vrai JDR sur table :Rendez-vous donc le 12 mars 2026 pour découvrir, qui arrive, à cette date, en accès anticipé sur PC.