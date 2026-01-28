Solasta 2 : Une version démo est-elle disponible ?

Certains joueurs et joueuses se demandent si Solasta 2 propose une version démo, afin de pouvoir y jouer avant son lancement officiel.

Solasta 2 dispose t-il d'une version démo ?

Download the demo on Steam! https://t.co/ke8kwrL8jQ — Solasta II - Early Access starts March 12th! ⚔️ (@tct_adventures) June 30, 2025

Quand sort Solasta 2 ?

Très souvent, les éditeurs et studios de développement proposent aux joueurs et aux joueuses une ou des versions démo pour leur(s) futur(s) jeu(x). Cela permet, alors, à la communauté de se faire une première idée du titre en question, et de confirmer ou non leur achat. Ainsi, certaines personnes se demandent si cela est le cas pour le RPG tactique au tour par tour de Tactical Adventures et souhaitent savoirSi vous vous interrogez à ce sujet, sachez que la réponse est positive :. Toutefois, celle-ci n'est pas accessible à la grande majorité des joueurs :est seulement disponible sur PC, et plus précisément via la plateforme de Valve, Steam. En réalité, cela n'est pas très étonnant, étant donné que le RPG tactique au tour par tour de Tactical Adventures doit sortir en accès anticipé sur PC.Remarquons queest proposée depuis le début de l'année 2025. Selon les informations partagées par les développeurs, celle-ci offre environ 2 à 3 heures de jeu, et ne peut être parcourue qu'en solo. Cetteest, dans tous les cas, une bonne opportunité pour se familiariser avec les mécaniques, les personnages et l'univers du jeu. Cette nouvelle devrait, dès lors, ravir toutes celles et ceux qui comptent se plonger dans, au moment de sa sortie., qui nous embarquera pour une histoire sur le continent isolé de Neokos, et ce, aux côtés de plusieurs aventuriers, doit sortir le 12 mars 2026. Comme dit précédemment, à cette date, le RPG tactique sortira en accès anticipé sur PC, notamment via Steam. Il faudra attendre plusieurs mois avant de pouvoir découvrir la version 1.0 du titre, voire un peu plus pour les portages sur consoles.Rendez-vous donc le 12 mars prochain pour parcourir, qui possède une, sur PC.