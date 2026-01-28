Solasta 2 : Une version démo est-elle disponible ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 28 janvier 2026 à 15h59
Certains joueurs et joueuses se demandent si Solasta 2 propose une version démo, afin de pouvoir y jouer avant son lancement officiel.
Solasta 2 : Une version démo est-elle disponible ?
Très souvent, les éditeurs et studios de développement proposent aux joueurs et aux joueuses une ou des versions démo pour leur(s) futur(s) jeu(x). Cela permet, alors, à la communauté de se faire une première idée du titre en question, et de confirmer ou non leur achat. Ainsi, certaines personnes se demandent si cela est le cas pour le RPG tactique au tour par tour de Tactical Adventures et souhaitent savoir si une version démo de Solasta 2 est disponible ou non.

Solasta 2 dispose t-il d'une version démo ? 

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Si vous vous interrogez à ce sujet, sachez que la réponse est positive : une version démo gratuite de Solasta 2 est bien disponible. Toutefois, celle-ci n'est pas accessible à la grande majorité des joueurs : la démo de Solasta 2 est seulement disponible sur PC, et plus précisément via la plateforme de Valve, Steam. En réalité, cela n'est pas très étonnant, étant donné que le RPG tactique au tour par tour de Tactical Adventures doit sortir en accès anticipé sur PC.



Remarquons que la démo de Solasta 2 est proposée depuis le début de l'année 2025. Selon les informations partagées par les développeurs, celle-ci offre environ 2 à 3 heures de jeu, et ne peut être parcourue qu'en solo. Cette version démo de Solasta 2 est, dans tous les cas, une bonne opportunité pour se familiariser avec les mécaniques, les personnages et l'univers du jeu. Cette nouvelle devrait, dès lors, ravir toutes celles et ceux qui comptent se plonger dans Solasta 2, au moment de sa sortie.

Quand sort Solasta 2 ? 

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Solasta 2, qui nous embarquera pour une histoire sur le continent isolé de Neokos, et ce, aux côtés de plusieurs aventuriers, doit sortir le 12 mars 2026. Comme dit précédemment, à cette date, le RPG tactique sortira en accès anticipé sur PC, notamment via Steam. Il faudra attendre plusieurs mois avant de pouvoir découvrir la version 1.0 du titre, voire un peu plus pour les portages sur consoles.

Miniature vidéo

Rendez-vous donc le 12 mars prochain pour parcourir Solasta 2, qui possède une version démo gratuite, sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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