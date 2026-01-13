Ce concurrent de Baldur's Gate 3 pourrait bien rencontrer un grand succès

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 13 janvier 2026 à 15h05
Un nouveau RPG tactique au tour par tour, dont la sortie est proche, pourrait bien être votre prochaine pépite.
Ce concurrent de Baldur's Gate 3 pourrait bien rencontrer un grand succès
Depuis des années maintenant, les RPG tactiques au tour par tour, mais aussi les CPRG, ont le vent en poupe. L'un des plus grands et plus récents représentants du genre est Baldur's Gate 3, qui est développé par Larian Studios et qui a été sacré « Jeu de l'année » aux Game Awards 2023. Et si le titre du studio de développement belge a su vous envoûter pendant de nombreuses heures, il se pourrait bien qu'un autre jeu, d'une licence également très connue, fasse de même : Solasta 2 arrive, d'ailleurs, dans très peu de temps.

Solasta 2, un RPG tactique, débarque très vite

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Le 12 mars 2026 marquera l'arrivée de Solasta 2, qui est développé par Tactical Adventures, les créateurs de Solasta: Crown of the Magister, en accès anticipé sur PC. Comme vous l'aurez compris, il s'agit de la suite du premier volet de la franchise, qui est sorti en 2021 et qui a eu bonne presse. 

À l'heure où nous écrivons ces lignes, Tactical Adventures n'a pas partagé d'informations concernant le prix de l'accès anticipé de Solasta 2. En revanche, sachez qu'une version démo gratuite du soft est actuellement disponible sur la plateforme de Valve, Steam. Une aubaine pour toutes celles et ceux qui veulent se faire une première idée de ce RPG tactique avec un grand potentiel.

Le contenu de Solasta 2 à sa sortie dévoilé

Au moment de son lancement en accès anticipé, Solasta 2 proposera un contenu assez conséquent : la communauté aura accès à « une partie de l'acte I avec une limite de niveau au niveau 4 ». De plus, les joueurs et les joueuses pourront déjà former leur groupe et explorer « une partie de la carte qui en est encore à un stade préliminaire et évoluera grandement au fil du temps ». Remarquons également que Solasta 2 disposera, à sa sortie en mars prochain, de 6 classes et de 4 origines.

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En ce qui concerne son early access, les développeurs ont précisé que cette phase devrait durer un an, environ. Le studio a prévu d'agrémenter son RPG tactique durant cette période, avec diverses mises à jour majeures. D'ailleurs, Tactical Adventures a indiqué que les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à voir débarquer du multijoueur coopératif en ligne, plus de classes et d'origines jouables, de nouveaux lieux, de nouveaux monstres et de nouvelles quêtes durant l'accès anticipé de Solasta 2.

La version 1.0 du titre apportera la limite de niveau au niveau 10 ainsi que la conclusion aux quêtes principales. De plus, Tactical Adventures a indiqué que celle-ci proposera de plus amples nouveautés, comme de nouvelles classes et origines, de nouveaux lieux, de nouveaux sorts, de nouvelles quêtes secondaires ou encore de nouveaux personnages et monstres.

Qu'est-ce que Solasta 2 ?

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Avec son gameplay fidèle au JDR Donjons & Dragons (selon les règles SRD 5.2), Solasta 2 invite les joueurs et les joueuses à former un groupe de 4 aventuriers et à arpenter le continent isolé de Neokos. Cet endroit, riche en mana, est malheureusement menacé par Shadwyn, un antagoniste des plus énigmatiques.

Le casting de Solasta 2 devrait, par ailleurs, parler aux fans de Baldur's Gate 3 ou encore Clair Obscur: Expedition 33. En effet, Ben Starr (Verso dans Clair Obscur: Expedition 33) sera la voix de Rickard Colwall et Devora Wilde (Lae'zel dans BG3) celle de Deorcas Colwall. Amelia Tyler, la narratrice du dernier jeu de Larian Studios, sera Shadwyn. Nous retrouverons également Ciarán Owens (Splotless) pour Landry et Ellen Thomas (Ambessa dans la série Arcane) en tant qu'Anabasia.

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Rendez-vous donc le 12 mars 2026 pour découvrir Solasta 2, qui arrive à cette date en accès anticipé sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaires (3)

Avatar Clémence
Clémence Le 14/01/2026 à 09:41

Les développeurs ont prévu de sortir le jeu sur consoles, notamment au lancement de la version 1.0, selon les dernières informations connues.

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Bear (invité) Le 14/01/2026 à 00:42

Y aura t il une version PlayStation ?

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Jijou (invité) Le 13/01/2026 à 22:40

Je ne connaissais pas du tout ce jeu, a voir ce que ça va donner