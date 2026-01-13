Ce concurrent de Baldur's Gate 3 pourrait bien rencontrer un grand succès

Un nouveau RPG tactique au tour par tour, dont la sortie est proche, pourrait bien être votre prochaine pépite.

Solasta 2, un RPG tactique, débarque très vite

Le contenu de Solasta 2 à sa sortie dévoilé

















Qu'est-ce que Solasta 2 ?

Depuis des années maintenant, les RPG tactiques au tour par tour, mais aussi les CPRG, ont le vent en poupe. L'un des plus grands et plus récents représentants du genre est Baldur's Gate 3, qui est développé par Larian Studios et qui a été sacré « Jeu de l'année » aux Game Awards 2023. Et si le titre du studio de développement belge a su vous envoûter pendant de nombreuses heures,. Comme vous l'aurez compris, il s'agit de la suite du premier volet de la franchise, qui est sorti en 2021 et qui a eu bonne presse.À l'heure où nous écrivons ces lignes, Tactical Adventures n'a pas partagé d'informations concernant le prix de l'accès anticipé de. En revanche, sachez qu'une version démo gratuite du soft est actuellement disponible sur la plateforme de Valve, Steam. Une aubaine pour toutes celles et ceux qui veulent se faire une première idée de ce RPG tactique avec un grand potentiel.: la communauté aura accès à « une partie de l'acte I avec une limite de niveau au niveau 4 ». De plus, les joueurs et les joueuses pourront déjà former leur groupe et explorer « une partie de la carte qui en est encore à un stade préliminaire et évoluera grandement au fil du temps ». Remarquons également quedisposera, à sa sortie en mars prochain, de 6 classes et de 4 origines.En ce qui concerne son early access, les développeurs ont précisé que cette phase devrait durer un an, environ. Le studio a prévu d'agrémenter son RPG tactique durant cette période, avec diverses mises à jour majeures. D'ailleurs, Tactical Adventures a indiqué que les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à voir débarquer du multijoueur coopératif en ligne, plus de classes et d'origines jouables, de nouveaux lieux, de nouveaux monstres et de nouvelles quêtes durant l'accès anticipé deLa version 1.0 du titre apportera la limite de niveau au niveau 10 ainsi que la conclusion aux quêtes principales. De plus, Tactical Adventures a indiqué que celle-ci proposera de plus amples nouveautés, comme de nouvelles classes et origines, de nouveaux lieux, de nouveaux sorts, de nouvelles quêtes secondaires ou encore de nouveaux personnages et monstres.Avec son gameplay fidèle au JDR Donjons & Dragons (selon les règles SRD 5.2),. Cet endroit, riche en mana, est malheureusement menacé par Shadwyn, un antagoniste des plus énigmatiques.. En effet, Ben Starr (Verso dans Clair Obscur: Expedition 33) sera la voix de Rickard Colwall et Devora Wilde (Lae'zel dans BG3) celle de Deorcas Colwall. Amelia Tyler, la narratrice du dernier jeu de Larian Studios, sera Shadwyn. Nous retrouverons également Ciarán Owens (Splotless) pour Landry et Ellen Thomas (Ambessa dans la série Arcane) en tant qu'Anabasia.Rendez-vous donc le 12 mars 2026 pour découvrir, qui arrive à cette date en accès anticipé sur PC.