Slay the Spire 2 : Une première vidéo de gameplay présentée aux Game Awards

Slay the Spire 2 est un deck-builder roguelike développé par Mega Crit, sorti le 5 mars 2026 sur PC. Explorez une Flèche en constante évolution avec de nouveaux héros, des cartes inédites et des reliques puissantes. Alliant stratégie profonde et rejouabilité infinie, cette suite modernise l'expérience originale avec de nouveaux graphismes et des mécaniques de combat enrichies pour une ascension toujours plus tactique.