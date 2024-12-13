Slay the Spire 2 : Une première vidéo de gameplay présentée aux Game Awards

Annoncé pour la première fois en avril 2024, Slay the Spire 2 a profité des Game Awards pour confirmer sa fenêtre de lancement et présenter certaines de ses mécaniques.
Lors de sa sortie en 2017, Slay the Spire avait fait sensation avec son système de deckbuilding et ses mécaniques de combo permettant de venir à bout des ennemis les plus tenaces. Si la Tour continue de défier les héros du monde entier, Mega Crit avait surpris sa communauté en annonçant que celle-ci accueillerait prochainement de toutes nouvelles épreuves.
En avril 2024, le studio avait confirmé que Slay the Spire 2 était bel et bien en cours de développement.
Néanmoins, aucune vidéo n'avait accompagné cette annonce. Toutefois, les Game Awards ont été l'occasion de présenter les premières images de gameplay de Slay the Spire 2
, qui semble reprendre tous les éléments emblématiques du premier jeu.
Le gameplay de Slay the Spire 2 très proche de celui du premier opus
Ce premier trailer de Slay the Spire 2
montre à la fois des séquences animées, des choix de cartes pendant les combats ainsi qu'une partie du bestiaire que vous pourrez affronter en explorant la Tour. Graphiquement parlant, ce deuxième opus est presque identique à son aîné
, ce qui devrait combler les joueurs de la première heure. De plus, cette continuité se retrouve également dans les menus ou les effets appliqués par certaines cartes.
Au niveau des nouveautés, la bande-annonce permet de voir en action l'un des personnages jouables de cette suite : le Necrobinder,
un squelette flottant et armé d'une faux. De plus, les dernières images montrent un héros au nom encore inconnu possédant une tête rocheuse en forme d'étoile. Mais pour ce qui est de sa date de sortie, elle reste inchangée. D'ailleurs, Mega Crit s'amuse de ce détail en toute fin de vidéo.
Le développeur avait déjà annoncé que Slay the Spire 2 serait proposé en accès anticipé au cours de l'année 2025
. Aucune information complémentaire n'a été ajoutée à ce sujet, mais nous vous tiendrons informés dès que de nouvelles précisions seront partagées. Chers explorateurs de Tour et amateurs de decks frappeurs, il ne vous reste plus qu'à prendre votre mal en patience, mais Slay the Spire 2 sera jouable dans l'année à venir !
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