Slay the Spire 2 compte introduire une nouvelle mécanique inspirée du RPG

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 14 mars 2025 à 16h23
Alors que sa sortie se profile à l'horizon, Slay the Spire 2 continue de se dévoiler petit à petit, notamment via un ajout inattendu.
Slay the Spire 2 compte introduire une nouvelle mécanique inspirée du RPG
Chaque mois, Meta Crit publie sur Steam sa Neowsletter, un billet permettant de partager quelques informations sur le développement de Slay the Spire 2. Or, le billet du mois de mars révèle l'une des nouveautés majeures ajoutées au deckbuilder roguelike préféré des joueurs : des cartes Quêtes.

Des cartes rappelant celles d'un autre jeu ajoutées à Slay the Spire 2

Similaire à ce qui est proposé avec les cartes Quête dans Hearthstone, cette nouveauté impose au joueur de remplir des conditions spécifiques pour obtenir une récompense spéciale. Mais à la différence des RPG classiques, les quêtes seront rares et difficiles à obtenir dans Slay the Spire 2. De plus, « Chaque quête est très différente des autres, mais nous espérons que vous les rencontrerez toutes. » Cependant, leur condition d'apparition n'est pas encore connue. Néanmoins, celles-ci se démarqueront des autres par leur apparence unique.

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La Neowsletter dévoile notamment une quête en lien avec l'œuf de Byrdonis. Si celle-ci n'est pas jouable en l'état, le joueur peut s'attendre à une surprise s'il rejoint un site de repos, condition indispensable à son éclosion. L'une des images partagées montre d'ailleurs un oiseau vert combattant aux côtés de votre héros. Cependant, rien n'indique pour le moment si ce compagnon sort de l'œuf de Byrdonis ou non.

Dans la suite de la Neowsletter, les développeurs répondent à quelques questions de la communauté. Parmi les réponses notables figurent une possible sortie sur Nintendo Switch, le retour du Marchand, de nouvelles fonctionnalités de début de partie et des étoiles comme indices d'un autre ajout à venir. Mais pour les découvrir, il faudra guetter la Neowsletter du mois d'avril !
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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