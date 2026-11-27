En 2025, une plainte a été déposée à l'encontre d'Ubisoft pour publicité mensongère concernant Skull & Bones. Si l'appellation « quadruple A » est en cause, l'avocat de l'éditeur se défend en évoquant un opinion et non une vraie promesse.

Il a toujours été présenté comme le premier jeu « quadruple A » de l'histoire du jeu vidéo. Ce petit détail était même devenu un argument marketing à son lancement. Aujourd'hui, ce qualificatif de Skull & Bones est au centre d'une affaire judiciaire opposant Jacob Himberger (joueur et avocat américain) à Ubisoft. Alors que celle-ci est actuellement traitée par la justice, l'un des avocats du studio adopte une défense insolite, mais répandue aux États-Unis.

Skull & Bones, un cas de « classic puffery »

Pour vendre un produit, il est fréquent d'utiliser un argumentaire parfois exagéré. Au pays de l'Oncle Sam, cette pratique a un nom qui est même devenu une notion juridique : le « classic puffery ». Le terme désigne une exagération commerciale subjective, destinée à valoriser un produit ou un service. Mais il inclut une notion importante dans l'affaire Skull & Bones. Le classic puffery reste un simple discours fait pour capter l'attention et non une promesse factuelle vérifiable.

D'après cette norme juridique, rien ne permet donc de vérifier factuellement que Skull & Bones est bien un jeu quadruple A. Néanmoins, cette déclaration a été faite par Yves Guillemot, PDG d'Ubisoft. De facto, de nombreux joueurs ont pensé que ce discours était vrai et que l'argument aurait pu inciter à l'achat.

C'est d'ailleurs l'argument mis en avant par Jacob Himberger et relayé par Game File. Le plaignant et avocat ajoute qu'Ubisoft a enfreint la loi du Kansas sur la protection des consommateurs avec une pratique trompeuse.

La notion de propriété des jeux dématérialisés également au centre de cette affaire

Cependant, les avocats d'Ubisoft estiment qu'il n'y a pas faute car il n'y a eu aucune déclaration objective sur la qualité du jeu. Par extension, ils déclarent qu'on ne peut pas poursuivre juridiquement un éditeur simplement parce que son PDG qualifie son jeu de « Quadruple-A ». Mais cet argument marketing ne serait pas le seul point qui a conduit à la plainte.

L'affaire se concentre également sur la propriété d'un jeu si l'achat n'est pas physique, mais dématérialisé. Rappelons qu'Ubisoft avait été confronté à un tollé suite au scandale de The Crew. La plainte dénonce notamment le fait que les joueurs pensaient acheter un jeu de manière définitive, alors qu'ils n'avaient accès qu'à une licence d'utilisation. Celle-ci peut donc expirer, être retirée ou stoppée si les serveurs associés aux jeux concernés ne sont plus disponibles.

Pour l'heure, l'affaire suit son cours et aucune décision officielle n'a été rendue par la justice.