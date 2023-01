Skull & Bones présente 30 minutes de gameplay

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Même si nous pensions que Skull & Bones était, enfin, sur le point de sortir, Ubisoft a, malheureusement (pour nous) fait le choix de le reporter , afin de nous livrer l'expérience que la communauté mérite, à la hauteur des attentes. Pour se faire pardonner,, durant laquelle nous avons un exemple du style de missions qui nous seront proposées. En plus d'obtenir diverses récompenses, ces quêtes auront pour objectif de nous en apprendre un peu plus sur l'histoire et son fonctionnement.Durant cette petite demi-heure,, notamment parce qu'elle semble très arcade, bien loin de Sea of Thieves , bien que ce soient deux jeux différents. Ici, la navigation est rapide, directe, le bateau semble très facile à manœuvrer et il n'est pas clair si le vent a un réel impact sur tout cela, bien qu'un indicateur soit visible à côté de la vitesse. Qui plus est, la cale et la cabine du capitaine ne peuvent pas être explorées, mais cela pourrait changer d'ici à la sortie.Nous voyons également des combats, qui s'annoncent explosifs, et un peu d'exploration à pied sur une île, mais pas assez pour juger de notre liberté. Si la diversité des missions est présente, nous pourrions avoir de nombreux défis intéressants, d'autant plus que le monde, inspiré de l'Océan indien à l'âge d'or de la piraterie, est particulièrement bien représenté, avec des décors magnifiques.Des tests auront lieu prochainement, afin qu'un plus large public puisse découvriret donner son avis sur l'expérience. En attendant, nous n'avons plus de date de sortie précise. Nous en saurons plus dans les semaines qui arrivent.