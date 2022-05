Skull & Bones ne proposerait pas de PvP, et peu d'expériences terrestres

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Comme vous devez le savoir,, et certaines personnes y ayant eu accès n'ont pas hésité par faire fuiter quelques informations, dont une vidéo introductive . Plus récemment, des détails sur le jeu en lui-même sont apparus sur la toile, nous en apprenant un peu plus sur ce qui nous attendra dans ce monde peuplé de pirates.Ainsi, selon les informations partagées par Tom Henderson . C'est en tout cas valable pour le test actuel, mais nous pourrions avoir une bonne surprise lors de sa sortie. Ce dernier explique également que, puisqu'une grande partie des événements et des actions auront lieu en mer, ce qui reste logique pour un jeu de combats de navires.Néanmoins, contrairement à Sea of Thieves où la terre reste un domaine majeur, ici, les joueurs quitteront leur navire seulement pour aller à la rencontre des PNJ, pour vendre/acheter du butin et faire quelques améliorations pour leur navire. Même après avoir attaqué un fort, c'est l'équipage qui se chargera d'aller récupérer les ressources.Bien évidemment, bien que ces informations émanent des tests en cours, il faut garder à l'esprit que l'expérience n'est pas similaire au produit final, qui devrait nous être proposé d'ici à la fin de l'année 2022. Ubisoft devrait nous en dire un peu plus dans les semaines à venir, après de longues années de développement, changements et reports.