Skull & Bones : Le directeur adjoint quitte la navire, toujours aucune nouvelle de la part d'Ubisoft

Cela fait de longues années (depuis 2018) que, depuis septembre 2020 et un message d'Elisabeth Pellen, directrice créative, qui avait promis des nouvelles en 2021, qui ne sont hélas pas arrivées. Il faut dire que le développement serait assez compliqué, notamment avec une culture de travail où la toxicité serait présente, rendant difficile la bonne évolution du projet.Récemment, Anthony Henry a annoncé sur LinkedIn son départ d'Ubisoft et de la branche de Singapour, qui s'occupe de Skull & Bones. Il occupait le poste de directeur du jeu adjoint depuis août 2017, mais avait également travaillé cette année sur l'un des DLC d'Assassin's Creed Valhalla. Son départ pourrait donc avoir certaines conséquences sur Skull & Bones, qui avait vu sa sortie être repoussée durant l'année fiscale 2022-2023 , fenêtre de lancement qui semble peu envisageable, à moins que le studio ait réussi à drastiquement avancer en sous-marin ( une alpha sera jouable ).Rappelons queest en développement depuis huit ans et a connu plusieurs reboots. Dorénavant, les développeurs viseraient une expérience axée sur le jeu en tant que service, pour en faire un titre viable sur le long terme. Il semble très probable que ce que nous avons pu découvrir à l'époque, notamment lors de l'E3 2017 et 2018, ne soit plus d'actualité. Espérons que les divers soucis rencontrés soient maintenant balayés et qu'