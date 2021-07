Skull & Bones vient d'entrer en alpha, mais aurait déjà coûté plus de 120 millions de dollars

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Initialement,était une extension en ligne pour Assassin's Creed Black Flag, avant d'évoluer, encore et encore, passant par une histoire se déroulant dans les Caraïbes, puis dans l'océan Indien et même dans un monde fantastique nommé Hyperborée. C'est en tout cas ce qu'avance Kotaku qui s'est entretenu avec plusieurs sources proches du projet. Si depuis quelques mois le tout a bien progressé, le développement a été chaotique, et de nombreux employés ont travaillé sur Skull & Bones (au moins 400), que ce soit pour un court laps de temps ou non, puisque les directions ont sans cesse été modifiées.Ainsi, selon les témoignages,, ce qui porte à 120 millions de dollars le coût du développement, qui n'est évidemment pas fini. Selon l'une des sources, « si Skull & Bones avait été développé chez un concurrent, il serait déjà mort 10 fois », d'autant qu'il a été victime de l'évolution des matériels, obligeant les équipes à reprendre de zéro à moult reprises.Qui plus est, outre ces problèmes,, changeant les équipes pour les rajeunir, causant un manque d'expérience cruel et une culture toxique générale. Un développeur travaillant sur le projet explique que « le jeu est toujours en évolution. Tout le monde sait ce qu'un jeu Ubisoft est censé être et le design n'est tout simplement pas encore là. » Les critiques en interne fuseraient, ce qui ne fait pas avancer le projet dans le bon sens, certains développeurs expérimentés ayant même décidé de plier bagage, voyant que cela n'aboutissait à rien.Toutefois, suite à ces révélations de Kotaku,, affirmant notamment que « L'équipe de Skull and Bones est fière du travail qu'elle a accompli sur le projet depuis sa dernière mise à jour, la production ayant tout juste dépassé le stade de l'alpha, et elle est impatiente de partager plus de détails au moment opportun », ce qui pourrait être une bonne nouvelle. Des changements importants ont été appliqués ces derniers mois, pour enfin nous présenter « une nouvelle franchise ambitieuse à la hauteur des attentes ».Pour rappel,. Néanmoins, en 2020, le studio nous a promis de nouvelles informations pour cette année...