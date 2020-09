Skull & Bones donnera de ses nouvelles en 2021

Nous sommes fiers du travail que nous avons accompli et nous espérons que vous le serez aussi lorsque vous verrez plus de Skull & Bones à notre retour l'année prochaine. D'ici là, au nom de tous les membres de l'équipe Skull & Bones dans le monde entier, soyez prudents et nous vous reverrons bientôt !

Comme il fallait s'y attendre,le jeu de bataille navale d'Ubisoft, ne se montrera pas cette année. Suite à son report, ce dernier est assez discret, et le studio a officialisé, après moult rumeurs, que sa production avait « une nouvelle vision », sans entrer dans les détails. Toutefois, il semblerait qu'Ubisoft souhaite davantage axer son jeu sur un « game-service » pour perdurer dans le temps Elisabeth Pellen, directrice créative depuis maintenant deux ans sur le projet, explique que l'objectif de l'équipe a toujours été de proposer un jeu ambitieux, et pour cela les développeurs avaient besoin de plus de temps. L'industrie vidéoludique évoluant très rapidement, ces derniers se sont également questionnés sur, et pour que tous ces critères soient remplis, il leur fallait encore plus de temps. Malheureusement, il va falloir patienter encore un peu avant de découvrir l'évolution de Skull & Bones , comme elle l'a indiqué sur le site officiel Pour rappel, à l'instar de Beyond Good & Evil 2,. Qui plus est, une sortie sur next-gen semble maintenant d'actualité.