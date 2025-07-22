Affaire The Crew : Ubisoft réagit à l'engouement autour de la pétition Stop Killing Games

Alors que la campagne pour la pétition Stop Killing Games touche à sa fin, Ubisoft réagit à cette polémique. Pourtant, cette campagne de grande ampleur n'aurait pas vu le jour sans les événements liés à la fin tragique de The Crew.
Totalisant plus de 1,4 million de signatures à l'heure où ces lignes sont rédigées, la pétition Stop Killing Games
est l'une des plus importantes auxquelles l'industrie vidéoludique a été confrontée. Devenue un sujet de débat au sein du Parlement européen
, cette pétition a vu le jour suite à l'arrêt de commercialisation, la suppression dans les bibliothèques et la fermeture des serveurs du jeu The Crew
.
Suite à ces différentes actions, il était devenu impossible de jouer au titre, même en mode hors ligne ou en possédant une version physique du titre.
Cela a poussé des joueurs américains à lancer des procédures judiciaires
et a poussé Ross Scott à lancer cette pétition. Mais à quelques jours de la fin de la campagne, le directeur d'Ubisoft (Yves Guillemot) a réagi à la situation.
Faire bouger les choses suite au cas The Crew ? Ubisoft en doute
Un article publié par le média GameFile
a retranscrit les propos d'Yves Guillemot et ceux-ci risquent fort d'inquiéter les joueurs. Il a déclaré que "Concernant la pétition, nous opérons sur un marché. Et chaque fois que nous lançons un jeu, nous lui apportons un soutien important. Nous fournissons aussi de nombreux services pour garantir que le jeu reste accessible et jouable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
".
Cependant, il précise quelques minutes plus tard qu'Ubisoft fournit également « des informations sur le jeu et sur la durée pendant laquelle il pourra être joué ».
Or, ce point est plus problématique car l'entreprise ne prévient pas clairement les joueurs qu'un titre ne recevra plus de mises à jour ou que ses serveurs vont être fermés
.
Dans le cas de The Crew, il était précisé sur les boîtes de jeu que "Ubisoft peut mettre fin à l'accès à certaines fonctionnalités en ligne avec un préavis de 30 jours
". Mais qu'en est-il du mode hors ligne ? Ce sont ces flous que Stop Killing Games souhaite lever.
« Rien n'est éternel »
Mais Yves Guillemot rappelle que cette situation est loin d'être exclusive à Ubisoft
. Selon lui, d'autres éditeurs et développeurs agissent ainsi et même s'il est censé maintenir un service, un jeu peut s'arrêter du jour au lendemain.
Vous fournissez un service, mais rien n'est gravé dans le marbre, et à un moment donné, ce service peut être interrompu. Rien n'est éternel. Et nous faisons de notre mieux pour que tout se passe bien pour tous les joueurs et acheteurs, car évidemment, le support de tous les jeux ne peut pas durer indéfiniment.
Cependant, Stop Killing Games ne veut pas dénoncer cette injustice. Elle souhaite justement mettre en place des actions pour faciliter la « fin de vie d'un titre » en permettant les alternatives comme les serveurs privés, le moddage par les joueurs.
Dans tous les cas, les déclarations du président d'Ubisoft vont diviser les joueurs. Il faut désormais attendre la décision et l'éventuelle action du Parlement européen pour voir si les choses évoluent.
commentaire (0)