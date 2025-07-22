Affaire The Crew : Ubisoft réagit à l'engouement autour de la pétition Stop Killing Games



le 22 juillet 2025 à 19h05 Publié par Justine Manchuelle le 22 juillet 2025 à 19h05

Alors que la campagne pour la pétition Stop Killing Games touche à sa fin, Ubisoft réagit à cette polémique. Pourtant, cette campagne de grande ampleur n'aurait pas vu le jour sans les événements liés à la fin tragique de The Crew.