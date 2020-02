Skull & Bones a été recommencé plusieurs fois, et n'est pas prévu pour tout de suite

Skull & Bones connaît de nombreux problèmes de développement. Initialement, le jeu de bataille navale devait voir le jour en 2018, mais Ubisoft a annoncé à moult reprises son report. Il n'est désormais plus attendu avant 2021, au plus tôt.

Lots of reboots. Creative director left toward the end of 2018. It'll be a while for that one still — Jason Schreier (@jasonschreier) February 6, 2020

était fier d'annoncer lors de l'E3 2017 Skull & Bones , un jeu de bataille navale se déroulant principalement dans l'océan Indien, dans lequel les joueurs pourront participer à des missions en PvP, mais aussi une campagne solo. Malheureusement pour le studio, le développement ne se passe pas comme prévu et Ubisoft a, à plusieurs reprises,Près d'un an après la dernière prise de parole des développeurs, nous n'en savons toujours pas davantage sur l’avancement du projet ni sur sa potentielle date de sortie. Cependant, Jason Schreier, journaliste chez Kotaku,(sans nous expliquer la raison), et ajoute également que le directeur créatif a quitté le navire en fin d'année 2018,. Selon lui, il faudra patienter encore longtemps avant de le voir débarquer.Si une sortie pouvait être envisagée en fin d'année,. Ubisoft a récemment annoncé la sortie de cinq triple A entre avril 2020 et mars 2021, et. Watch Dogs Legion, Gods & Monsters et Rainbow Six: Quarantine seront bien évidemment dans ce quinté,. Plus d'informations sont à retrouver dans notre article détaillé était initialement prévu sur PC, PS4 et Xbox One. Il est possible, mais peu probable qu'il voit le jour sur PS5 et Xbox Series X. Vous pouvez (re)visionner les dernières images partagées par Ubisoft, à l'occasion de l'E3 2018 ci-dessous.