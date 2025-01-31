skate. sortira en accès anticipé sur plusieurs plateformes

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 31 janvier 2025 à 12h20
Full Circle a annoncé que l'accès anticipé/early access de skate. sera disponible sur diverses plateformes de jeu, avec des fonctionnalités spécifiques.
skate. sortira en accès anticipé sur plusieurs plateformes
Les joueurs et les joueuses qui ont apprécié les précédents jeux de la licence Skate attendent avec grande impatience le prochain opus, à savoir skate.. Comme vous le savez probablement déjà, le titre sortira, d'abord, en accès anticipé, et ce, cette année. Les développeurs ont, il y a peu de temps, ajouté que l'accès anticipé de skate. est prévu sur diverses plateformes.

Plusieurs plateformes pour l'accès anticipé de skate.

Via une vidéo, dans laquelle Deran Chung, qui occupe le poste de « Senior Creative Director » chez Full Circle, et Cuz Parry, qui est « Lead Creative Writer », répondent à certains commentaires des internautes, nous apprenons que l'accès anticipé de skate. se rendra disponible sur PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le studio ne précise pas les plateformes, mais il y a des chances que cela concerne aussi bien la PS5 que la PS4, ainsi que la Xbox Series et Xbox One (en plus du PC, donc).

D'ailleurs, Deran Chung indique, par ailleurs, que le cross-play et la cross-progression seront au rendez-vous pour ces plateformes de jeu. À la question « Est-ce que l'accès anticipé (en 2025) sera disponible sur PC et consoles ? », Deran Chung a déclaré : « Oui absolument ! Avec cross-play et cross-progression sur Xbox, PlayStation et PC ».

Miniature vidéo

Rappelons, à ce propos, que l'accès anticipé de skate. est prévue pour cette année 2025, mais nous ne possédons pas encore de date de sortie précise. Reste donc à savoir quand nous pourrons découvrir, manette en main, ce nouvel opus de la licence Skate.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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