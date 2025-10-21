skate s'offre l'événement Skate-o-Ween pour Halloween

Full Circle a, récemment, lancé le premier événement à durée limitée sur skate, baptisé Skate-o-Ween.

Des détails sur l'événement Skate-o-Ween de skate.

Get ready to carve up the streets. The Skate-O-Ween event drops tomorrow. 🎃 pic.twitter.com/EQYhV6VQQL — skate. (@skate) October 20, 2025

Les dates de l'événement Skate-o-Ween de skate.

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Il y a plusieurs semaines de cela, les développeurs de Full Circle avaient annoncé queallait prochainement se doter d'un événement en lien avec Halloween. Cela est désormais le cas :En effet, comme annoncé via une récente vidéo et une publication sur le compte Twitter/X du jeu,Ainsi,. Par exemple, celui situé à Gullcrest Village, propose à présent des décorations en lien avec Halloween, comme une araignée géante, une statue de squelette, des citrouilles, et bien d'autres (image ci-dessus). En outre,(pendant 3 semaines).. Pour être plus précis,. Ainsi, pendant ces quelques semaines, la communauté peut profiter des nouveautés apportées par cet événement.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) ainsi que sur PC. Le titre est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.