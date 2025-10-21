skate s'offre l'événement Skate-o-Ween pour Halloween

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 21 octobre 2025 à 11h24
Full Circle a, récemment, lancé le premier événement à durée limitée sur skate, baptisé Skate-o-Ween.
skate s'offre l'événement Skate-o-Ween pour Halloween
Il y a plusieurs semaines de cela, les développeurs de Full Circle avaient annoncé que skate. allait prochainement se doter d'un événement en lien avec Halloween. Cela est désormais le cas : skate. a accueilli l'événement Skate-o-Ween, qui est disponible pendant plusieurs jours.

Des détails sur l'événement Skate-o-Ween de skate.

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En effet, comme annoncé via une récente vidéo et une publication sur le compte Twitter/X du jeu, les joueurs et les joueuses étant sur skate. peuvent dès à présent découvrir l'événement Skate-o-Ween, qui est à durée limitée et qui promet des récompenses effrayantes

Ainsi, l'événement Skate-o-Ween apporte quelques changements aux parcs communautaires. Par exemple, celui situé à Gullcrest Village, propose à présent des décorations en lien avec Halloween, comme une araignée géante, une statue de squelette, des citrouilles, et bien d'autres (image ci-dessus). En outre, cet événement propose diverses tâches, qui seront renouvelées toutes les semaines (pendant 3 semaines). En les réussissant, les joueurs et les joueuses obtiendront des « Chocolate coins » mais aussi de nouveaux équipements et éléments cosmétiques.

Les dates de l'événement Skate-o-Ween de skate.

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L'événement Skate-o-Ween de skate. a été lancé le mardi 21 octobre 2025 et durera plusieurs semaines. Pour être plus précis, celui-ci, qui est lié à Halloween, prendra fin le 11 novembre prochain. Ainsi, pendant ces quelques semaines, la communauté peut profiter des nouveautés apportées par cet événement.

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Rappelons, en guise de conclusion, que skate. est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) ainsi que sur PC. Le titre est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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