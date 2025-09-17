skate. : La liste complète des trophées et des succès

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 17 septembre 2025 à 10h27
skate. propose plusieurs trophées et succès, qu'il faut débloquer pour décrocher son Platine ou bien son 100 %. Nous vous dévoilons la liste complète.
skate. : La liste complète des trophées et des succès
Comme la plupart des autres jeux, skate. possède une liste de trophées et de succès. Ainsi, les joueurs et les joueuses qui souhaitent obtenir le Platine ou bien le 100 % du titre de Full Circle et d'EA doivent impérativement s'y intéresser et surtout consulter attentivement les intitulés. Dans ce qui suit, nous vous partageons la liste complète des trophées et succès de skate.

Liste des trophées et succès de skate.

skate-visuel-trick
Afin de décrocher le 100 % ou Platine de skate., qui est intitulé « La vie en roues libres », les joueurs et les joueuses doivent effectuer diverses missions, faire progresser le niveau des quartiers mais aussi effectuer des actions bien précises. Mais, sans plus tarder, voici la liste complète des trophées et succès de skate. :
  • Premier pas → Arrivée à San Vansterdam validée.
  • Petit à petit → A fait monter en niveau le rang de son premier quartier.
  • Tout est bon dans Hedgemont → A atteint le rang de quartier 10 à Hedgemont.
  • Rang 10, et pas qu'à mouettié → A atteint le rang de quartier 10 à Market Mile.
  • Skaterisation → A terminé 9 missions.
  • 14 missions, quand même ! → A terminé 14 missions.
  • Légende locale → A terminé 19 missions.
  • Demi-cercle complet → A atteint un score RIDE total de 3 300.
  • Bien de chez nous → A atteint un score RIDE total de 11 000.
  • Vite fait bien fait → A placé 50 objets en placement rapide.
  • Le skatième art → A utilisé l'éditeur de rediff pour créer et exporter 10 vidéos.
  • Ça stalke → A observé 50 autres personnes.
  • Chaud patate → Conserve un multiplicateur x4 pendant une heure en tout.
  • Spécialiste en spotologie → A découvert 15 blocs uniques dans le centre-ville de San Van.
  • Le jour de gloire est arrivé → A remporté 4 affrontements contre d'autres personnes.
  • L'attrape-cœurs → A terminé tous les objectifs dans 10 défis de novice.
  • T'iras au bout de tes rêves → A terminé tous les objectifs dans 20 défis semi-pros.
  • Des compétences qui valent de l'or → A terminé tous les objectifs dans 30 défis pros.
  • On s'est juré de toujours tout partager → A terminé tous les objectifs dans 10 défis en coop.
Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que skate. est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox et PC. Le titre de Full Circle et EA, qui est actuellement en accès anticipé, est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

skate : Un nouveau mode de jeu et les X Games au programme de la saison 4
skate. 29 mai 2026

skate : Un nouveau mode de jeu et les X Games au programme de la saison 4

L'été sera extrême dans skate avec le lancement de la saison 4 dans quelques jours à peine. Riders, préparez-vous à affronter le Stade et des événements saisonniers sous le soleil !
skate. annonce sa saison 3 en vidéo et le retour d'un spot familier
skate. 06 mars 2026

skate. annonce sa saison 3 en vidéo et le retour d'un spot familier

Dans quelques jours à peine, les riders de skate. pourront découvrir le contenu de la saison 3. Pour l'occasion, les développeurs ont mis en ligne un trailer riche en tatouages, en nouveaux tricks et en terrains familiers.
skate : Full Circle annonce des licenciements, mais continue le développement du jeu
skate. 26 février 2026

skate : Full Circle annonce des licenciements, mais continue le développement du jeu

Full Circle a, récemment, annoncé une restructuration interne, menant à des licenciements, mais reste dédié au développement de skate.

commentaire (0)