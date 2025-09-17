skate. : La liste complète des trophées et des succès

skate. propose plusieurs trophées et succès, qu'il faut débloquer pour décrocher son Platine ou bien son 100 %. Nous vous dévoilons la liste complète.

Liste des trophées et succès de skate.

Premier pas → Arrivée à San Vansterdam validée.

→ Arrivée à San Vansterdam validée. Petit à petit → A fait monter en niveau le rang de son premier quartier.

→ A fait monter en niveau le rang de son premier quartier. Tout est bon dans Hedgemont → A atteint le rang de quartier 10 à Hedgemont.

→ A atteint le rang de quartier 10 à Hedgemont. Rang 10, et pas qu'à mouettié → A atteint le rang de quartier 10 à Market Mile.

→ A atteint le rang de quartier 10 à Market Mile. Skaterisation → A terminé 9 missions.

→ A terminé 9 missions. 14 missions, quand même ! → A terminé 14 missions.

→ A terminé 14 missions. Légende locale → A terminé 19 missions.

→ A terminé 19 missions. Demi-cercle complet → A atteint un score RIDE total de 3 300.

→ A atteint un score RIDE total de 3 300. Bien de chez nous → A atteint un score RIDE total de 11 000.

→ A atteint un score RIDE total de 11 000. Vite fait bien fait → A placé 50 objets en placement rapide.

→ A placé 50 objets en placement rapide. Le skatième art → A utilisé l'éditeur de rediff pour créer et exporter 10 vidéos.

→ A utilisé l'éditeur de rediff pour créer et exporter 10 vidéos. Ça stalke → A observé 50 autres personnes.

→ A observé 50 autres personnes. Chaud patate → Conserve un multiplicateur x4 pendant une heure en tout.

→ Conserve un multiplicateur x4 pendant une heure en tout. Spécialiste en spotologie → A découvert 15 blocs uniques dans le centre-ville de San Van.

→ A découvert 15 blocs uniques dans le centre-ville de San Van. Le jour de gloire est arrivé → A remporté 4 affrontements contre d'autres personnes.

→ A remporté 4 affrontements contre d'autres personnes. L'attrape-cœurs → A terminé tous les objectifs dans 10 défis de novice.

→ A terminé tous les objectifs dans 10 défis de novice. T'iras au bout de tes rêves → A terminé tous les objectifs dans 20 défis semi-pros.

→ A terminé tous les objectifs dans 20 défis semi-pros. Des compétences qui valent de l'or → A terminé tous les objectifs dans 30 défis pros.

→ A terminé tous les objectifs dans 30 défis pros. On s'est juré de toujours tout partager → A terminé tous les objectifs dans 10 défis en coop.

Comme la plupart des autres jeux,. Ainsi, les joueurs et les joueuses qui souhaitent obtenir le Platine ou bien le 100 % du titre de Full Circle et d'EA doivent impérativement s'y intéresser et surtout consulter attentivement les intitulés. Dans ce qui suit, nous vous partageonsAfin de décrocher le 100 % ou Platine de, qui est intitulé « La vie en roues libres », les joueurs et les joueuses doivent effectuer diverses missions, faire progresser le niveau des quartiers mais aussi effectuer des actions bien précises. Mais, sans plus tarder, voiciRappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox et PC. Le titre de Full Circle et EA, qui est actuellement en accès anticipé, est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.